Apple dévoile un nouveau MacBook Pro et abandonne son controversé clavier papillon

Apple remplace son MacBook Pro de 15 pouces avec un nouveau modèle de 16 pouces avec qui garde sensiblement les mêmes proportions que son prédécesseur tout en offrant une meilleure autonomie et un clavier complètement repensé. Son modèle de base avec 512 Go de stockage est proposé dès aujourd’hui au prix de 2999 $.

Ce nouveau MacBook Pro est le premier depuis 2015 à ne pas être équipé du controversé clavier papillon, qui était à la base conçu pour réduire la course des touches et amincir autant que possible l’ordinateur portable haut de gamme d’Apple. Le hic, c’est qu’il avait plusieurs problèmes de durabilité et pouvait mal fonctionner dès qu’un grain de poussière s'infiltrait sous une touche.

C’est donc le grand retour du clavier à ciseaux, qui se sert d’un mécanisme semblable à celui du clavier sans fil (Magic) d’Apple. La course des touches est maintenant plus longue (1 mm), et moins ferme. Le clavier devrait aussi être plus durable, mais cela reste toujours à prouver.

La différence entre ces deux variantes de clavier réside dans la structure située en dessous des touches qui régit leur mouvement. Celle à ciseaux est fabriquée à partir de deux pièces qui s’entrecroisent et forment un X tandis que celle à papillon est fabriquée à partir d’une seule pièce qui prend la forme de deux ailes déployées.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le mécanisme du clavier à ciseaux (gauche) et du clavier papillon (droite) Photo : Apple

Autre légère modification au clavier : la touche d’échappement (escape) est elle aussi de retour, alors qu’elle faisait partie de la barre tactile du MacBook Pro ces dernières années.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le bouton d'échappement est de retour, ce qui rétrécit légèrement la taille de la barre tactile. Photo : Capture d'écran / Apple.com

Des améliorations mineures, mais perceptibles

Le nouveau MacBook Pro a une batterie de 100-Wh tandis que le modèle précédent était équipé d’une batterie de 84-Wh. Elle a une autonomie de 11 heures, soit une heure de plus que le modèle 15 pouces. Résultat : l’ordinateur pèse 120 grammes de plus que son prédécesseur en plus d’être légèrement plus épais (0,7 mm de plus).

L’adaptateur d’alimentation est aussi plus puissant. Il livre 96 watts de puissance, une augmentation de 9 watts par rapport au modèle précédent, tout en conservant la même forme.

Les haut-parleurs ont également été améliorés. Ils offrent plus de basse et moins de distorsion que les autres ordinateurs portables sur le marché, selon une journaliste du site spécialisé Engadget qui a testé l’appareil pendant une journée.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le nouveau MacBook Pro a un écran plus large que celui de son prédécesseur, mais conserve essentiellement les mêmes formes. Photo : Capture d'écran / Apple.com

Apple a aussi mis en place un nouveau système d’enregistrement audio à trois microphones qui, selon l’entreprise, rivalise des microphones vendus individuellement. Le site TechCrunch dit que la qualité sonore s’est effectivement nettement améliorée et pourrait servir aux artistes qui se servent du MacBook Pro comme carnet de croquis pour leurs compositions.

Les adeptes de cartes SD apprendront avec déception que le nouveau MacBook Pro est encore équipé seulement de ports Thunderbolt 3. Il faudra donc encore traîner un adaptateur pour se servir de beaucoup de ses anciens accessoires ou appareils.

Le modèle de base du nouveau MacBook Pro est équipé d’un processeur Intel i7, 512 Go de stockage et une carte graphique Radeon Pro 5300M. Le modèle plus cher (3499 $) a plutôt un processeur Intel i9, 1 To de stockage et une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M.

Les deux versions de l’ordinateur ont 16 Go de mémoire vive et peuvent être personnalisées pour avoir plus de stockage, une meilleure carte graphique ou plus de mémoire vive.