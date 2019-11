Le CIUSSS de la Capitale-Nationale fournira des crampons à 6000 employés pour l'hiver

Dans le but de prévenir les chutes pendant l’hiver, le CIUSSS de la Capitale-Nationale fournira des crampons au tiers de ses employés. Pour les travailleurs les plus à risque, environ 3000 personnes, le port des crampons sera obligatoire dans tous leurs déplacements extérieurs.

Les principaux corps de métiers visés sont ceux du soutien technique et du service à domicile. Pour les autres employés inclus dans le projet pilote, le port des crampons se fera sur une base volontaire.

En 2018, environ 350 chutes ont été rapportées chez les employés du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale. Certains de ces incidents ont entraîné des blessures graves et des arrêts de travail de plusieurs mois.

C'est quand même des coûts en CNESST, en plus des absences. Déjà qu'on parle de pénurie, c'est sûr que ça l'accroît quand on a des gens qui sont blessés , note la présidente du Syndicat des professionnels en soins, Patricia Lajoie.

Patricia Lajoie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Capitalae-Nationale Photo : Radio-Canada

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et services sociaux évalue qu’il faudra débourser 130 000 $ cette année pour fournir des crampons à 6000 employés.

Appui de la ministre

La ministre de la Santé du Québec, Danielle McCann, salue l’initiative du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et services sociaux et souhaite encourager toutes les mesures de précaution et de prévention pour les employés.

Je trouve que c'est une très bonne initiative, parce qu'on le sait, nos hivers québécois maintenant, il y a beaucoup de glace. On comprend que la Capitale-Nationale s'est aperçue qu'il y avait quand même un nombre important de blessures, de chutes, pour son personnel.

Si le projet pilote est concluant, l’objectif est de fournir des crampons à l’ensemble des employés dès l’an prochain.