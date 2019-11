Culture du maïs en Estrie : l’hiver précoce plombe une année déjà « désastreuse »

Il faut dire les choses comme elles sont. Ça va être désastreux. Les récoltes de céréales ont été pénibles cette année et ça va être la même chose pour le maïs , déplore Stéphane Vaillancourt, président des producteurs de grains de l'Estrie au micro de l’émission Par ici l’info.

À écouter :Tempête de neige et impact dans les champs

Pour M. Vaillancourt, la grosse bordée de neige de mardi fait suite à d’autres phénomènes météorologiques qui ont affaibli les récoltes cette année. À savoir les pluies record du mois de mai, le manque d’eau du mois d’août et les vents violents qui ont fait des ravages la veille d’Halloween.

Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la production de grandes cultures et j’ai rarement vu toute une année difficile comme ça. Stéphane Vaillancourt, président des producteurs de grains de l'Estrie

C’est à l’image de l’année 2019. Les conditions d’ensemencement étaient exécrables, explique-t-il. Et là, pour couronner le tout, on a le poids de la neige qui finit par casser les cotons de maïs. Des épis se retrouvent par terre. On a des pertes , continue Stéphane Vaillancourt.

D’après M. Vaillancourt, lors d’un automne normal, la récolte de maïs se fait au mois de novembre. Habituellement, on a du 3 ou 4 cm. Le poids ne va pas abîmer les plants. Mais avec du 25, 30, voire 40 cm, on est ailleurs , regrette-t-il.