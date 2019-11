10 M$ pour la renaissance de L'Hôtel Clarendon le 2 décembre

L'établissement construit en 1858 est fermé depuis le 23 janvier dernier à la suite d’un incendie majeur qui a ravagé le bâtiment.

La plupart des chambres de l’hôtel de 6 étages ont été lourdement endommagées par les flammes, l'eau et la fumée. Pas moins de 85 pompiers avaient combattu l’incendie.

« [Les pompiers] ont percé une tranchée dans la toiture et ont mis des boyaux d’arrosage pendant des heures et des heures. De sorte que finalement les flammes ont été vite éteintes », a raconté mercredi matin le copropriétaire Michel Côté à l’émission Première heure.

Environ 85 pompiers ont combattu un incendie à l'Hôtel Clarendon, dans le Vieux-Québec, le 23 janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Les ravages de l'eau

La plupart des dégâts ont été causés par l’eau. Sur les 144 chambres de l’hôtel, seulement 23 n’ont pas été touchées par le sinistre.

C’est extraordinaire le dégât qui a été fait par l’eau à tous les étages. Michel Côté, copropriétaire de l'Hôtel Clarendon

De la fumée s'échappait de la toiture lors de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Les propriétaires ont néanmoins profité du sinistre pour remettre l'hôtel à neuf. Seul le hall d'entrée a conservé son cachet d’antan.

Le reste de l’hôtel a été rénové pour lui donner un style plus contemporain. Confiant du succès de la relance, le copropriétaire Michel Côté souhaite du coup rajeunir la clientèle.

« Notre taux d’occupation était autour de 70% [avant le sinistre]. J’ai donc pas trop d’inquiétudes en ce qui concerne la reprise des activités », a-t-il affirmé avec optimisme.

Une clientèle plus jeune

La rénovation de l’hôtel devrait aussi permettre d’aller chercher un marché de plus au niveau de la jeunesse de la clientèle parce que notre style va être différent, essentiellement rafraichi et plus contemporain.

Le bar du Clarendon est notamment disparu avec l’incendie. Il sera plutôt intégré au nouveau restaurant Les Mordus qui ouvrira ses portes en même temps que l’hôtel. Le restaurant proposera un menu de poissons et fruits de mer dans un décor classique.