Les employés de la résidence le Monastère d'Aylmer cessent les lignes de piquetage

La grève n'est pas interrompue, la grève a toujours cours, mais en levant les lignes de piquetage et en tendant la main à l'employeur, on suppose que si l'employeur veut démontrer son sérieux dans ce processus de négociation là, il va convoquer une rencontre et nous on s'y présentera et on discutera , a expliqué Stéphane Lacroix, directeur des Communications du syndicat des Teamsters.

Dans les faits, aucune rencontre n'a encore été prévue pour le moment entre les parties patronale et syndicale.

Au moment où on se parle, il n'y a pas de pourparlers de prévus à court terme et on espère avoir des nouvelles très bientôt de l'employeur , a ajouté M. Lacroix.

Selon le directeur des communications, les résidents du Monastère ont demandé à la direction de retourner à la table des négociations par le biais d'une pétition.

Le salaire, pierre d'achoppement

Les 110 employés de la résidence sont sans contrat de travail depuis avril.

La pierre d'achoppement principale est le salaire. Selon M. Lacroix, les préposés aux bénéficiaires gagnent pour le moment de 14 à 15 dollars de l'heure. Les syndicats demandent une augmentation substantielle de 3 à 4 dollars.

Depuis le début de la grève, 6 employés ont quitté leur emploi depuis le début de la grève. Au moment où on se parle plusieurs dizaines d'autres travailleurs songent sérieusement à passer à l'action et à quitter leur emploi au Monastère , a précisé M. Lacroix.

La direction a donc recours à des agences pour pallier le manque de salariés.