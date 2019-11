Alexandre Cusson confirme son intérêt pour la chefferie du Parti libéral du Québec

Si je prends la décision de plonger dans ce projet-là, c’est que je sais que je pourrais y faire une différence et que je pourrai gagner , a-t-il élaboré mercredi au micro de Facteur matinal.

Celui qui est aussi maire de Drummondville depuis 2013 a expliqué avoir remis sa démission à titre de président de l’ UMQUnion des municipalités du Québec pour éviter d’entacher son intégrité ou celle de l’organisation.

Alexandre Cusson a récemment acheté sa carte de membre du PLQParti libéral du Québec , selon ce qu’a appris Radio-Canada.

Il a d’ailleurs confirmé son intention de prendre part au congrès prévu à Sherbrooke les 23 et 24 novembre, un événement qui lancera la course. Je pense que le Conseil général pourrait être un point tournant dans cette réflexion, sans nécessairement y faire d’annonce , a-t-il souligné.

La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, Dominique Anglade, en conférence de presse lors de l'annonce de sa campagne pour prendre la tête du parti libéral du Québec (PLQ), le 27 juin 2019. Photo : Radio-Canada

Jusqu’ici, l’ancienne ministre Dominique Anglade se dirigeait vers un couronnement à la chefferie du PLQParti libéral du Québec , au grand dam de nombreux militants libéraux, soulignait mardi le correspondant parlementaire Mathieu Dion.

Sur le même sujet : Alexandre Cusson quitte l'UMQ et adhère au PLQ

Outre Dominique Anglade, les députés Marwah Rizqy et Gaétan Barrette ont aussi fait part de leur intérêt pour la chefferie du PLQ.

Un « agneau sacrificiel » pour le PLQ?

Le chef du Bureau parlementaire de Radio-Canada Sébastien Bovet a souligné en entrevue à Facteur matinal que les pourparlers entourant une éventuelle candidature d’Alexandre Cusson étaient un secret de polichinelle à Québec .

L’analyste parlementaire a souligné que les discussions dans les corridors de l’Assemblée nationale laissent entendre que le prochain chef du Parti libéral du Québec pourrait être un « agneau sacrifié », parce que les sondages laissent penser que la Coalition avenir Québec (CAQ) pourrait sortir gagnante des prochaines élections en 2022.

L’hôtel du Parlement, à Québec, où siège l’Assemblée nationale, en juin 2019 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette conjecture ferait en sorte que les candidats ne se seraient pas pressés au portillon, souligne-t-il, parce que le prochain chef du PLQParti libéral du Québec risque de perdre ses élections et d’être remplacé par un autre pour les élections de 2026.