La distribution de Friends bientôt réunie pour une émission spéciale?

Vingt-cinq ans après les débuts de Friends à la télévision américaine, la distribution et l'équipe de création de cette série emblématique des années 1990 sont en négociation avec la plateforme HBO Max pour se retrouver à l'occasion d’une émission spéciale.

Toujours aussi populaire 15 ans après ses adieux au petit écran, la série culte Friends pourrait effectuer un retour le temps d’une émission spéciale diffusée sur la plateforme HBO Max, qui sera lancée au printemps prochain.

Les actrices Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow, les acteurs Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry, ainsi que David Crane et Marta Kauffman, qui ont créé Friends, sont présentement en discussion pour participer à cette émission.

Ils profiteraient de cette dernière pour raconter des souvenirs et des anecdotes de tournage des 10 saisons de la série, d’après le site d’actualité de l’industrie du divertissement Variety.

Une affaire loin d’être conclue

Selon les informations du site spécialisé The Hollywood Reporter, l’affaire est loin d’être conclue. Et si un accord est trouvé, il restera encore à trouver une date à laquelle toutes ces vedettes sont disponibles pour enregistrer l’émission.

HBO Max et Warner Bros. Television, qui détient les droits de la série, ont refusé de confirmer ou d’infirmer ces informations à The Hollywood Reporter et à Variety.

Rediffusée depuis 2015 sur Netflix, Friends quittera le printemps prochain cette plateforme de diffusion en continu pour sa concurrente HBO Max, qui appartient à la même entreprise que Warner Bros. Television.