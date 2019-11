L'école de Griffintown viendra avec des logements communautaires

La proposition retenue par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) prévoit l'érection simultanée de logements communautaires et d'une école sur un terrain municipal situé sur la rue des Bassins.

Ce projet mixte constituera une première à Montréal. Il sera mené conjointement par la CSDM, la Ville de Montréal, l'arrondissement du Sud-Ouest et l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier.

On est très content parce qu’on a trouvé un partenaire sérieux. [...] La nouveauté, c’est qu’on a vraiment un terrain et un lieu potentiels , se réjouit la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon.

Cette association permettra de construire une école primaire dans un coin de la ville qui a fait l'objet de vastes transformations au cours des 20 dernières années.

Elle pourrait en outre convaincre les familles de rester dans le quartier, elles qui avaient tendance à déménager une fois leurs enfants venus au monde.

Ce sont des logements abordables pour les familles du coin et une école qui vont être imbriqués l’un dans l’autre sur un terrain où il y a énormément d’accès piétonniers et qui est adjacent à un parc , détaille Catherine Harel Bourdon.

On souhaite créer des milieux mixtes, et ce projet permet d’atteindre cet objectif. On a du logement, une école et on songe même à un parcours scolaire. On travaille à deux centres de la petite enfance (CPE) juste à proximité d’où va se développer le projet.

Édith Cyr, directrice du groupe Bâtir son quartier