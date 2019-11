Les enfants de la Minganie sont oubliés

Les services offerts aux enfants de la Minganie sont déficients, a affirmé la responsable des ressources humaines, des communications et du développement stratégique de la MRC, Sylvie Angel, lors de son témoignage à la commission Laurent, mercredi.

Devant les commissaires, Sylvie Angel a déploré le mode de financement actuel des services jeunesse dans la région, qui se base d’abord sur le nombre d’enfants qui habitent dans les villages.

Le problème, a-t-elle poursuivi, c’est que 65 % de la population de la Minganie habite à Havre-Saint-Pierre. Les services y sont concentrés et les autres villages n’ont pas de ressources pour les enfants.

Ce n’est pas de la faute de l’enfant d’être né dans un village où il n’y a que trois enfants. Sylvie Angel, responsable des ressources humaines, des communications et du développement stratégique à la MRC de la Minganie

Selon Sylvie Angel, il faut que le gouvernement finance les services jeunesse en fonction du kilométrage plutôt qu’en fonction du nombre d’enfants.

En Minganie, on ne peut pas financer au prorata du nombre d’enfants parce qu’on les oublie. On doit respecter chacun des enfants sur le territoire et lui donner les services auxquels il a droit.

Puisque les villages sont loin l'un de l’autre en Minganie, elle suggère de financer les familles pour le nombre de kilomètres qu’elles doivent parcourir pour participer à une activité ou pour recevoir des services.

Sylvie Angel est impliquée dans le regroupement Minganie en forme. Photo : Radio-Canada

Sylvie Angel a aussi expliqué l’importance d’organiser des activités dans les différents villages de la Minganie. Selon elle, il faut permettre aux enfants de socialiser avant le début de l’école. Des activités encadrées par des spécialistes peuvent aussi permettre de diagnostiquer des problèmes, de langage par exemple, plus tôt chez l'enfant. Les parents peuvent aussi en profiter pour échanger avec d’autres familles puisque les occasions pour le faire sont rares dans la région.

Le contact humain et la proximité c’est très important dans cette offre de service. Il faut de la vraie proximité. Sept-Îles ce n’est pas de la proximité , a-t-elle ajouté pour marquer l’importance d’avoir un éventail de services approprié dans chacun des villages de la Minganie.

Des agents de la Sûreté du Québec ainsi que la directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord vont aussi témoigner mercredi.