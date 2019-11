Le ramassage de la neige est commencé à Montréal

Les opérations de chargement de la neige ont commencé dans plusieurs arrondissements à Montréal, où les souffleuses et les camions s’affairent depuis 7 h ce matin et depuis le début de la nuit dans certains secteurs.

Il faudra compter environ quatre jours pour charger les 20 centimètres de neige qui sont tombés sur la métropole mardi, selon les estimations de la Ville.

Les autorités municipales demandent par ailleurs aux automobilistes d’être attentifs à la signalisation et de respecter les interdictions de stationnement afin de ne pas ralentir inutilement les opérations. Sans compter les remorquages qui sont fort coûteux en temps, mais surtout en argent pour les propriétaires de voiture.

Consultez l'application Info Neige

Des panonceaux jaunes indiquant qu'il sera interdit de se stationner de 7 h à 19 h sont plantés dans la neige, au bord d'une rue. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

La Ville invite les citoyens à consulter son application Info Neige qui détaille l’état du déneigement et les interdictions de stationner en vigueur sur chacune des rues de Montréal.

Outre les voitures, la présence de détritus, de feuilles, de branches d’arbre et d’objets divers en bordure des rues complique les opérations.

Tout ça va être ramassé d’un coup et éliminé en même temps dans nos lieux d’élimination de neige qui sont en général des sites de surface où on va entreposer la neige , explique Philippe Sabourin de la Ville de Montréal.

Pour ce qui est des trottinettes en libre-service laissées un peu partout dans les rues, M. Sabourin explique que l’escouade mobilité de la Ville a été mise à contribution pour contacter les compagnies propriétaires de ces trottinettes afin de s’assurer qu’elles ne nuisent pas aux opérations.

La Ville de Montréal, qui dépensera environ 186 millions de dollars cette année pour déneiger les rues, a annoncé en début de semaine une série de mesures destinées à améliorer le déneigement et le déglaçage des rues et trottoirs, dont l’achat de nouveaux équipements pour l'épandage d'abrasifs.

Gare aux chutes sur les trottoirs

Les trottoirs glacés représentent un défi de chaque instant pour les villes. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Et comme c’est le cas chaque année, les trottoirs et les escaliers glacés entraîneront encore leur lot de chutes et de blessures. C’est pourquoi Urgences-Santé rappelle aux gens qui n’ont pas besoin de sortir de s’abstenir de le faire autant que possible et à ceux qui le font de prendre leur temps, mais aussi d’être accompagnés d’une autre personne, de préférence.