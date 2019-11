Une aide financière personnalisée pour les agriculteurs du Manitoba

L’organisme indique que le nombre d’agriculteurs qui ont subi des pertes financières en raison des mauvaises conditions météo de la dernière année est difficile à évaluer puisque presque toutes les cultures ont été touchées un peu partout au pays.

On veut exprimer notre soutien. On sait qu’ils [les agriculteurs] ont fait face à de gros défis avec la météo. On veut travailler avec eux à long terme pour qu’ils puissent continuer à avoir du succès.