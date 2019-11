Glencore annonce la fermeture permanente de la fonderie de Belledune

Cette annonce survient alors que plus de 280 employés de la fonderie sont en grève depuis six mois et demi. Des dizaines de grévistes s'étaient d'ailleurs déplacés dans la région de Montréal, mercredi, pour faire du piquetage à d'autres installations de Glencore.

L'entreprise explique avoir pris sa décision parce que la fonderie de Belledune n'était plus rentable depuis la fermeture de la mine Brunswick, à Bathurst, en 2013.

Nous avons évalué minutieusement toutes nos options, et nous en sommes venus à l'inévitable conclusion que la fonderie n'est tout simplement pas viable, indépendamment du récent conflit de travail , explique Chris Eskdale, responsable du secteur zinc et plomb de Glencore.

L'entreprise s'engage à aider les travailleurs qui perdront leur emploi, en versant des indemnités de départ, par exemple, ou en les aidant à se reclasser. Certains travailleurs, précise-t-elle, pourraient se voir offrir des postes dans ses autres installations au Canada et à l'étranger.

C'est un gros choc , a réagi le représentant syndical Sylvain Guitard, en apprenant la nouvelle. Il ne s'y attendait pas, compte tenu du fait que l'entreprise continuait d'assurer la production depuis le début de la grève, grâce à d'autres travailleurs.

Une grève qui s'éternisait

Plus de 280 travailleurs de la fonderie ont débrayé le 24 avril. Parmi les points en litige, il y avait le droit à une retraite anticipée après 32 ans de service. Les travailleurs exigeaient également des postes rémunérés pour le président de leur syndicat et le responsable de la sécurité à l'usine.

La direction disait ne pouvoir répondre à ces demandes parce que le fléchissement des prix du plomb avait fait fondre les profits à l'usine de Belledune.

Au début août, elle avait annoncé l'annulation d'un important projet de modernisation de l'usine parce que le conflit perdurait.

L'ancienne mine Brunswick fournissait environ la moitié du plomb transformé à la fonderie de Belledune. Après la fermeture définitive de la mine en 2013, l'ancien propriétaire de la fonderie Xstrata, s'était tourné vers des marchés à l'étranger pour son minerai, ce qui avait fait augmenter ses coûts. Xstrata a fusionné avec Glencore en 2013.

