L'École Beausoleil reste ouverte, mais devra déménager

L'École Beausoleil, à Oak Bay, sur l’île de Vancouver, ne fermera pas ses portes, au grand bonheur des parents qui en ont été informés mardi soir lors d'une réunion avec les représentants du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF). Or, elle devra se trouver un nouvel emplacement dans quatre ans.

Les parents étaient très contents, il y avait des rondes d'applaudissements , raconte la présidente de l'Association des parents d'élèves, Rebecca Mellett, visiblement soulagée.

Nous sommes en croissance. L’école peut changer de site, mais Beausoleil ne fermera pas. Michel St-Amant, directeur général du CSF

L'inquiétude des parents émanait du fait que le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est seulement locataire des bâtiments situés dans la rue Bank, où sont scolarisés 86 élèves francophones de la maternelle à la 3e année.

Or, le bail viendra à échéance en juin prochain et le propriétaire, le Conseil scolaire du Grand Victoria, examine depuis un certain temps la possibilité d'ouvrir ses locaux à des classes anglophones pour soulager les écoles voisines.

Un plan sur 4 ans

Le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a présenté un plan en trois phases. D'abord, un compromis avec le Conseil scolaire du Grand Victoria pour installer deux bâtiments modulaires pour accueillir des élèves anglophones.

L'emplacement de l'école intérimaire n'est pas connu pour l'instant, mais la présidente de l'Association des parents d'élèves, Rebecca Mellett croit qu'elle se trouvera à proximité de l'école actuelle. Photo : Radio-Canada

Ensuite, l'École Beausoleil sera déménagée dans un site temporaire, qui n’est pas connu actuellement. Michel St-Amant souhaite d’abord que le secrétaire-trésorier finalise un accord avec les partenaires.

La troisième phase sera la construction d'une nouvelle école à Victoria ou à Oak Bay dans quatre ans.

Le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique doit encore trouver les fonds pour financer la construction de la nouvelle école.

Avec les informations d’Adrien Blanc