Contrer le harcèlement en milieu scolaire avec une formation destinée aux enseignants

Les enseignants en Saskatchewan pourront bientôt bénéficier d’une nouvelle formation destinée à créer un environnement sans intimidation et sans discrimination dans les écoles de la province.

La formation appelée Respect in school (Respect à l'école) sera gratuite et pourra être vue en ligne. Elle durera 1 h 30 et sera offerte dans quelques semaines à tous les enseignants de la province.

Elle comprendra des éléments d’information sur la prévention, l’identification, le traitement et le signalement d’incidents déplacés en milieu scolaire.

Nous savons à quel point il est important de mettre en place des environnements d’apprentissage accueillants et sécuritaires dans nos écoles. Cette formation aidera le personnel à mieux comprendre et à traiter les problèmes complexes , indique le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant.

Le programme a été créé par le gouvernement de la Saskatchewan avec l’aide de l’organisme Respect Group, cofondé par l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Sheldon Kennedy.

Ce dernier a d’ailleurs été agressé sexuellement par son entraîneur alors qu’il évoluait pour les Broncos de Swift Current, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest.

Respect in school donnera au personnel des établissements scolaires la confiance nécessaire pour intervenir lorsque des situations se présentent , croit Sheldon Kennedy.

Avec les informations de Zoé Clin