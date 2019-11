La Ville de Rouyn-Noranda injecte près de 1 M$ supplémentaire dans la future aérogare

Le convoyeur, qui sert à transporter les bagages, et la construction de l'aérogare, notamment, coûtent plus cher que prévu.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, signale que la totalité des contrats a déjà été attribuée. Certaines modifications ont dû être apportées au projet pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs, ajoute-t-elle.

Interrogée à savoir si cette injection de fonds supplémentaire avait dérangé les élus, la mairesse a répondu que non.

On est fiers du projet, on est heureux de l'avancement et de ce qui se réalise. Le conseil est tout à fait en accord avec ce qui a été déposé ce soir , a-t-elle dit.

La livraison finale est prévue à l’automne 2021. Pendant la construction, une aérogare temporaire a été mise en place.