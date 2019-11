Fuite de données : Québec veut entendre Desjardins

Le bureau du leader parlementaire Simon Jolin-Barrette a fait parvenir hier une motion aux partis d’opposition pour convoquer le géant coopératif à des consultations particulières le 21 novembre devant la Commission des finances publiques.

La motion, qui sera débattue aujourd’hui à l’Assemblée nationale, prévoit également entendre l’Autorité des marchés financiers (AMF), Equifax, la Sûreté du Québec (SQ), l’Association des banquiers canadiens et Benoit Dupont, directeur scientifique du Réseau intégré sur la cybersécurité et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sécurité.

Loin d’applaudir le dépôt de cette motion du leader parlementaire caquiste, l’opposition a affirmé que le gouvernement se traîne les pieds dans ce dossier.

Le moins qu’on puisse dire c’est : trop peu, très tard. Pas trop tard, car nous voulons toujours faire la lumière sur cette crise, mais c’est très tard, car le gouvernement se traîne les pieds depuis 6 mois et il nous arrive avec une proposition incomplète. Il faut minimalement ajouter Revenu Québec, le plus grand collecteur de renseignements personnels au Québec, et l’Office de la protection du consommateur, car il n’y a personne actuellement pour défendre les victimes , a déclaré le député Vincent Marissal, responsable solidaire en matière de justice économique et fiscale.

Sur Twitter, le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a rappelé que sa formation politique avait demandé de telles auditions en juillet dernier. Incroyable. Que de temps perdu , a-t-il commenté.

Au début de septembre, les partis politiques ne s’étaient pas entendus sur le mandat de la commission parlementaire qui pourrait se pencher sur la fuite de données chez Desjardins. Québec solidaire et le Parti libéral du Québec souhaitaient étendre les travaux parlementaires à Revenu Québec.

En août, la SQ a arrêté deux personnes dans le cadre d’une enquête sur le vol de données personnelles d’employés de Revenu Québec. Une femme de 39 ans et un homme de 46 ans ont été arrêtés. La fuite a touché 23 000 employés passés ou actuels, a indiqué la SQ.

Le député libéral et membre de la Commission des finances publiques, Carlos Leitao, avait exprimé son « énorme déception » en septembre.

C’est le gouvernement qui a voté contre la tenue d’un mandat d’initiative, et tout ça autour de la question de Revenu Québec, comme si Revenu Québec n’était pas d’actualité , avait-il commenté.

En juillet, Desjardins avait défendu sa gestion de la fuite massive de données devant un comité parlementaire à Ottawa.

Le géant coopératif a dévoilé en juin que les renseignements personnels de 2,7 millions de membres particuliers avaient été volés. Le 1er novembre, Desjardins affirmait avoir été prévenu par la SQ que le vol de données touchait l’ensemble des 4,2 millions de membres particuliers.

À la mi-août, le ministre des Finances Eric Girard annonçait qu’il allait déposer un projet de loi pour encadrer les agences de crédit, dans la foulée du vol de renseignement chez Desjardins.

En vertu de cette loi, les particuliers victimes d’un vol d’identité pourraient « verrouiller » leurs dossiers de crédit, de façon à ce que personne ne puisse le consulter, sauf si elle donne son consentement.

Avec les informations de Mathieu Dion