Place aux premiers témoignages publics liés à l'enquête sur Trump

Les démocrates, qui, avec des élus républicains, ont entendu une quinzaine de témoins à huis clos au cours des dernières semaines, ont invité certains d'entre eux à revenir pour relater le contexte entourant l'appel controversé entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 25 juillet 2019.

C'est le président du Comité du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, qui pilotera les audiences.

Le comité, auquel siègent 13 démocrates et 9 républicains, entendra en premier lieu, le chargé d'affaires américain en Ukraine, William Taylor, qui agit comme ambassadeur, ainsi que le haut responsable du département d’État responsable du dossier ukrainien, George Kent. Les deux hommes comparaîtront conjointement.

La teneur des propos des témoins est en grande partie connue, puisqu'une transcription intégrale de leurs témoignages a été rendue publique au cours des derniers jours.

Mais les élus démocrates espèrent que le récit, de la bouche même de diplomates et de responsables de la sécurité nationale alertés par le comportement du président américain, aura une charge suffisamment puissante pour convaincre le tribunal de l'opinion publique de la légitimité d'une procédure de destitution.

Les démocrates soupçonnent le président d'avoir ainsi abusé de son pouvoir en cherchant à extorquer aux dirigeants ukrainiens la tenue d'enquêtes favorables à sa réélection en utilisant comme levier une aide militaire dont les Ukrainiens avaient désespérément besoin.

Lors de sa déposition à huis clos, M. Taylor, qui s'annonce un témoin-clé, a notamment déclaré avoir été « alarmé » par le gel de l'aide militaire destinée à l'Ukraine, par les demandes d'enquête, par la requête d'échanges de faveurs et par des canaux de communications parallèles contournant les voies diplomatiques habituelles et allant à l'encontre des intérêts ukrainiens et américains.

M. Kent avait pour sa part fait état d'une campagne de mensonges à l'égard de l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanovitch, et s'est montré préoccupé par l'insistance du président et de ses alliés à initier des poursuites politiquement motivées et préjudiciables à l'État de droit .

Mme Yovanovitch comparaîtra vendredi.

Selon une note des républicains publiée par la presse, ceux-ci entendent notamment plaider leur cause en défendant le comportement du président et en accusant les démocrates de vouloir destituer M. Trump en basant leur argumentaire sur les affirmations de responsables gouvernementaux en désaccord avec le président.

Un agenda chargé la semaine prochaine

Le Comité du renseignement a publié mardi soir la liste des huit témoins qui comparaîtront la semaine prochaine et qui ont tous eux aussi déjà fait une déposition à huis clos.

On entendra notamment le principal expert de l'Ukraine au sein du Conseil de sécurité nationale, Alexander Vindman, qui a écouté l'appel entre les présidents Trump et Zelensky, ainsi que son ex-collègue Fiona Hill, ancienne conseillère sur l'ex-URSS, la Russie et l'Europe, l'ancien envoyé spécial des États-Unis en Ukraine, Kurt Volker, ainsi que l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland.

M. Sondland, nommé ambassadeur après avoir contribué au comité d'investiture de Donald Trump, a quant à lui révisé son témoignage à la lumière des déclarations d'ouverture d'autres diplomates qui lui ont rafraîchi la mémoire . Il a reconnu avoir lui-même indiqué aux autorités ukrainiennes que l'aide militaire ne serait sans doute pas dégelée sans l'annonce publique des enquêtes voulues par le président Trump.

Trois des huit témoins réclamés par les républicains ont reçu une convocation.