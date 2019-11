Interdit de fumer ou de vapoter dans les abribus, rappelle la STO

Xaxier Zhèng est un étudiant qui emprunte fréquemment le réseau de la STOSociété de transport de l'Outaouais . Il a demandé à un autre client de ne pas fumer dans l’abribus, sans succès.

J'ai dit à la personne de ne pas fumer, mais elle a refusé car il n'y a pas [d'affichage] , raconte-t-il. Il a donc décidé de porter plainte auprès du transporteur public.

Radio-Canada a constaté que ce ne sont pas tous les abribus de la STOSociété de transport de l'Outaouais qui sont munis d'un pictogramme qui rappelle l'interdiction de fumer.

La STOSociété de transport de l'Outaouais veut maintenant renforcer et moderniser l'affichage dans ses installations, afin de tenir compte des nouvelles lois sur le cannabis et le vapotage.

La STO modernisera son affichage dans ses abribus. Photo : Radio-Canada

On va mettre à jour nos pictogrammes, mettre à jour notre affichage, en mettre plus un peu partout sur le réseau , explique Karine Sauvé, porte-parole de la STOSociété de transport de l'Outaouais . On va le faire dans les abribus, mais aussi les stations fermées et dans les autobus.

La loi provinciale au Québec interdit de fumer ou de vapoter dans tous les abribus et les véhicules de transport collectif.

La STOSociété de transport de l'Outaouais lancera également une campagne de sensibilisation auprès de ses usagers pour leur rappeler l'importance de la courtoisie.

[La campagne] va demander aux gens d'adopter de bons comportements, entre autres, de leur demander si c'est possible ne pas fumer aux abords des abris et des arrêts d'autobus. Karine Sauvé, porte-parole de la STO

Les fautifs ont toutefois peu de chances de se faire épingler. Seuls les inspecteurs du ministère de la Santé et des services sociaux peuvent donner des constats d'infraction aux fumeurs fautifs, des amendes allant de 250 $ à 1500 $.

Avec les informations d'Audrey Roy