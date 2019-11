Le directeur général de l'organisme Éducation internationale, qui recrute des étudiants étrangers pour les programmes de formation professionnelle au Québec, estime qu'il s'agit d'une clientèle idéale pour l'immigration.

Quand on regarde les statistiques d'Emploi Québec, on parle que dans les 10 prochaines années, il va y avoir à peu près 1,4 million d'emplois à combler au Québec , dont un bon nombre seront au niveau de la formation professionnelle, selon Étienne G. Juneau.

Il faut qu'il y ait plus de diplômés au niveau de la formation professionnelle et définitivement, les élèves internationaux sont une réponse à cet enjeu-là.

Avant la suspension de la réforme du PEQProgramme de l'expérience québécoise , vendredi dernier, le ministre de l'Immigration s'apprêtait pourtant à se priver d'une partie de ces talents.

Dans sa fameuse liste des 218 domaines de formation admissibles, dont Radio-Canada avait révélé les nombreuses incohérences, seuls 37 étaient au niveau professionnel.

Ce nombre paraît peu élevé alors que le ministère de l'Éducation recense environ 150 programmes de formation professionnelle dans la province. On y forme des soudeurs, des cuisiniers, des préposés aux bénéficiaires et des plombiers, par exemple.

M. Juneau souligne que la liste du ministre omettait des domaines tels que l'infographie ou le dessin de bâtiment, pour lesquels il existe actuellement une forte demande de main-d'oeuvre.

La liste aurait aussi été révisée tous les ans, une façon de faire qui aurait créé de l'instabilité et qui aurait été nuisible pour le recrutement d'étudiants à l'étranger, selon M. Juneau.

Si on lui dit oui, viens étudier chez nous, mais que par la suite, six mois plus tard, les règles changent, c'est sûr que c'est des éléments qui peuvent jouer en notre défaveur au Québec.

Étienne G. Juneau, directeur général d'Éducation internationale