Ivan Vincent, de soudeur à cultivateur de champignons

Rien ne prédestinait Ivan Vincent à se lancer dans la culture de champignons gourmets. Après avoir travaillé dans les mines, le Sudburois a voulu se réorienter. De son amour pour la ferme et la science est née la champignonnière Ugly Barn Farm, à Markstay, dans le Nord de l’Ontario.

J’ai toujours été intéressé dans les champignons [...] et j’aime les manger , affirme le cultivateur.

Après une carrière de soudeur, Ivan Vincent a suivi des cours en administration, pour apprendre à rédiger un plan d’affaires. C’est là qu’il a obtenu l’appui de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario afin de bâtir l’infrastructure nécessaire pour faire pousser des champignons.

La ferme Ugly Barn Farm est dotée d’un laboratoire et d’une cuisine. On y fait pousser 18 types de champignons en fonction des saisons, dont des hydnes hérissons, des shiitakés et plusieurs sortes de pleurotes.

Le goût de ces champignons est très différent des champignons de Paris qu’on retrouve en épicerie, explique Ivan Vincent.

Les champignons d’épicerie sont plus doux. Si tu veux quelque chose avec plus de goût, il faut définitivement se tourner vers les champignons gourmets. Ivan Vincent, propriétaire de la champignonnière Ugly Barn Farm

La ferme Ugly Barn Farm fait pousser 18 types de champignons selon les saisons. Photo : Gracieuseté Ivan Vincent

Une ferme écologique

Une certaine préoccupation environnementale est aussi au cœur du fonctionnement de la champignonnière, explique Ivan Vincent. Il essaie par exemple de produire le moins de déchets plastiques possible.

On [utilise des] boîtes de pétri en verre, même si c’est plus facile d’acheter celles en plastique , affirme-t-il.

La champignonnière est également chauffée par des matériaux renouvelables et les pesticides y sont bannis.

Faire pousser des champignons chez soi

La ferme Ugly Barn Farm vend maintenant des trousses pour aider les particuliers à faire pousser des champignons dans leur cuisine. C’est assez simple, il faut juste le bon environnement , affirme Ivan Vincent.