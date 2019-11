La route de Saint-Louis-de-Gonzague ne sera pas toujours déneigée cet hiver

Les gens qui se rendent fréquemment à Saint-Louis-de-Gonzague, dans l'arrière-pays de Saint-Omer, auront probablement des déplacements difficiles dans les prochaines semaines. La sinueuse et abrupte route Saint-Louis ne sera aucunement déblayée d’ici décembre, entre le kilomètre 1,9 et 11, et le déneigement sera irrégulier pour le reste de l’hiver.