Rendez-vous à Percé en février pour le Ice Cross Downhill

Pour une seconde année consécutive, la ville de Percé sera l'une des étapes de ce championnat mondial anciennement connu sous le nom de Crashed Ice.

La course aura lieu le 1er février 2020. La compétition cette année sera plus corsée que celle de l'an dernier puisque le parcours devra atteindre un minimum de 10 % de dénivelé. La compétition sera plus payante aussi pour les compétiteurs puisqu’elle donnera 150 points de plus.

Une piste de patinage extrême Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Une autre ville du Québec, qui demeure à préciser, devrait faire aussi partie du circuit qui comprendra 12 arrêts un peu partout dans le monde. Cette course devrait se dérouler le 7 mars.

Le Championnat démarrera le 28 décembre en Autriche.