Une Française renonce à s'installer au Québec en raison de l'incertitude politique

Une Française installée à Québec depuis plus d’un an souhaitait s’installer à long terme, mais la valse-hésitation du gouvernement au sujet des règles entourant l’immigration aura eu raison de ses ambitions.

La semaine dernière, c'était très brouillon, c'était très dur émotionnellement. Et surtout, il a fallu prendre des décisions très rapidement , raconte Lena Letroadec.

La jeune femme est assistante-gérante à la Cidrerie Vergers Pedneault dans le Petit Champlain depuis plus de 12 mois, ce qui lui permettrait de demander un Certifat de sélection du Québec ( CSQCertifat de sélection du Québec ).

Or, le changement de règlement proposé la semaine dernière par le ministre Simon Jolin-Barrette aurait exigé qu’elle occupe cet emploi pendant 18 mois pour faire cette demande.

Elle n’aurait jamais pu remplir cette nouvelle exigence puisque son permis vacances-travail arrive à échéance à la mi-décembre.

Je savais que c'était fini pour moi l'aventure au niveau du Québec , déclare la jeune femme.

Lena Letroadec est arrivée au travail en pleurs la semaine dernière quand elle a pris connaissance des modifications aux règlements sur l'immigration. Photo : Radio-Canada

Le règlement a finalement été suspendu vendredi et Léna Letroadec pourrait tenter d’obtenir un CSQCertifat de sélection du Québec . Elle juge toutefois qu’il est trop tard et ne se sent plus la bienvenue dans la Belle Province.

Elle a déjà acheté son billet d’avion pour rentrer en France et reprendre son ancien emploi où elle était en congé sans solde.

Aujourd'hui, il y a trop d'incertitude. [...] Ça n’envoie pas un message positif. Ça ne veut pas dire : "Vous êtes les bienvenus."

J'ai l'impression d'être réduite économiquement juste à un bouche-trou, un métier, et moi le Québec c'était pas ça. C'était la rencontre, l'accueil, l'échange. Lena Letroadec

Une perte pour l’employeur

Son employeur, Germain Tremblay, est déçu de la voir partir alors qu’il peine à recruter des employés dans le commerce au détail.

Il s’inquiète aussi pour les prochaines embauches puisqu’il a l’habitude d’employer des travailleurs qui ne sont pas du Québec pour servir la clientèle internationale qui fréquente le Petit Champlain.