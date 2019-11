Présidence de l'UMQ : Steve Lussier ne succèdera pas à Alexandre Cusson

La présidence par intérim de l'organisme sera assurée par la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, et Steve Lussier ne sera pas sur les rangs pour prendre le flambeau au cours des prochaines semaines.

Ce n'est pas dans mes intérêts pour l'instant. Il faut comprendre qu'il y a des gens déjà en poste pour faire ce travail-là actuellement et je vais me concentrer sur la Ville de Sherbrooke pour le moment , a souligné Steve Lussier à la sortie d'une séance extraordinaire du c.a. de l'UMQ tenue par conférence téléphonique.

Ce dernier s'est dit étonné d'apprendre le départ du maire de Drummondville, à qui il voue un immense respect.

On perd un bon président qui s'est donné à 100% pour toutes les municipalités du Québec, entre autres pour le pacte fiscal qu'on a finalisé dernièrement. [...] C'est toute une surprise pour moi. Je lui souhaite bonne chance dans ce cheminement-là. Je suis persuadé qu'il va relever ça avec brio. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Alexandre Cusson avaitsuccédé à l'ancien maire de Sherbrooke Bernard Sévigny à la présidence de l'UMQ en 2017, après que Steve Lussier l'eut défait.