Le Ice Challenge de La Sarre ne sera pas de retour cette année

Le président du Ice Challenge, Yannick Provencher, rapporte que le comité a pris cette décision à cause des délais de réponse trop longs de la part de la Fédération de Skate Cross Tout Terrain (ATSX), l'instance dirigeante internationale pour toutes les compétitions de Descente Ice Cross, Dirt Cross et Lumber Cross.

On n'a pas été capable en fait, d'avoir de nouvelles de leur part, donc les dernières nouvelles quand on a eu, elles datent de semaines seulement, raconte-t-il. Donc, on a décidé cette année pour embarquer dans un projet à la dernière minute comme on a fait les trois dernières années.

On demande du temps pour être capable de préparer un projet d'envergue internationale qui a du bon sens. Le président du Ice Challenge, Yannick Provencher

Il explique que le comité organisateur a eu beaucoup de difficulté à joindre l' ATSXFédération de Skate Cross Tout Terrain .

Au niveau des grandes décisions, comme les dates de course, officialiser la programmation et tout ça, ceux qui prennent ces décisions-là ne sont pas cpable de nous renseigner à l'avance, ou ils ne veulent pas le faire, ou je ne le sais pas, c'est une partie qu'on ne contrôle vraiment pas. On aurait aimé être mis au courant bien avant le mois d'octobre , se désole-t-il.

Un participant au départ du Ice Challenge de La Sarre Photo : Radio-Canada / Guillaume Rivest

Cet événement d'envergure internationale s'est tenu pendant trois ans.

Une possible édition en 2021

M .Provencher n'exclut pas la tenue d'un Ice Challenge en 2021 si le comité organisateur reçoit des informations plus rapidement de l' ATSXFédération de Skate Cross Tout Terrain .

Si on est capable d'avoir du temps pour se préparer avec des réponses claires de leur part, je pense que oui, mais encore là, mais je pense que la balle est plus dans leur camp , dit-il.

L'année dernière, la compétition avait pris de l'envergure puisqu'elle permettait aux concurrents d'amasser 500 points au classement.

Il s'agissait du seul événement de cette catégorie au Canada.