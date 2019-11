Facebook unifie ses systèmes de paiement avec Facebook Pay

Facebook Pay doit permettre de payer pour acheter des produits directement sur Facebook ou sur Instagram, mais aussi de participer à des collectes de fonds ou d'envoyer de l'argent à ses contacts par Messenger.

Les personnes utilisatrices pourront, si elles le désirent, n'entrer leur moyen de paiement qu'une seule fois.

Les paiements sont traités en partenariat avec des entreprises comme PayPal, Stripe et d'autres dans le monde , précise Deborah Liu, vice-présidente de Facebook responsable de la plateforme Marketplace.

Début octobre, les services de paiement PayPal, Stripe, Visa et MasterCard se sont retirés de Libra, le projet de monnaie numérique de Facebook, sous la pression croissante des autorités américaines et étrangères.

De nombreuses autorités s'inquiètent en effet de potentielles utilisations malveillantes de la monnaie et pointent la mauvaise réputation du géant californien en matière de confidentialité et de protection des données personnelles.

Facebook Pay est construit sur une infrastructure financière et des partenariats déjà existants, et il est séparé du portefeuille Calibra qui servira pour le réseau Libra , insiste Deborah Liu dans un communiqué en ligne.

Facebook Pay promet d'unifier les options de paiement déjà intégrées pour faciliter les transactions sur les différentes plateformes du géant des réseaux sociaux.

À partir de cette semaine, le nouveau service pourra être utilisé sur Facebook et Messenger aux États-Unis pour participer à des collectes, faire des achats dans les jeux, payer pour des billets liés à des événements, effectuer des paiements entre personnes et se procurer certains produits sur Marketplace.

Avec le temps, nous avons l'intention de rendre Facebook Pay accessible à plus de personnes et dans plus d'endroits, y compris sur Instagram et WhatsApp , ajoute Deborah Liu.

Les internautes pourront renforcer la sécurité de leur portefeuille en ajoutant leur empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, mais Facebook ne reçoit pas et ne conserve pas les données biométriques de votre téléphone , indique-t-elle.

La firme basée dans la Silicon Valley a connu plusieurs scandales liés à des piratages de données ces dernières années. En septembre 2018, une faille de sécurité avait permis à des pirates informatiques d'accéder à des données personnelles de quelque 29 millions de personnes.