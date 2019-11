Le marché public à Gatineau pourrait s'intégrer à une éventuelle zone d'innovation

Cependant, le principal défi est de trouver un organisme qui prendrait les rênes du marché, la Ville n'ayant pas les qualifications pour gérer un tel projet, a souligné le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Un appel d'intérêt a été préparé et des démarches ont été effectuées auprès de l'Association des marchés publics du Québec.

La Municipalité rappelle par ailleurs qu'elle travaille à l'élaboration d'une zone d'innovation qui inclurait les terrains de la Fonderie — une proposition qui devra être présentée au gouvernement du Québec.

Dans le cadre de ce projet [...], une réflexion doit être menée afin de valider l'intégration du marché public à cet endroit , peut-on lire dans le bilan.

Québec souhaite instaurer des zones d’innovation partout dans la province, en alliant la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat. Les projets approuvés pourraient obtenir des fonds pour décontaminer et revaloriser les terrains et les infrastructures visés. (Source : ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec)