Agrandissement de la Ferme des érables, un parcours semé d’embûches

Une petite production locale de porcs et de boeufs vient de l’apprendre à ses dépens.

Avec une dizaine de truies et une production maximale de 250 porcs par an, l’élevage de la Ferme des érables est trop petit pour être considéré par les Éleveurs de porcs du Québec.

Il aura tout de même fallu un an de démarches et une assemblée publique pour que les propriétaires, Martin et Johanne Gauthier, obtiennent tous les permis nécessaires à l'agrandissement de leur ferme.

L'ancienne grange sera transformée pour élever des porcs. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Pendant des mois, ils ont navigué entre la municipalité, la MRC, le ministère de l’Environnement, le MAPAQ, etc., ne sachant pas chaque fois, si le projet allait être refusé ou quelles modifications allaient leur être demandées.

Ils viennent tout juste d’avoir les autorisations, in extremis, pour lancer le projet avant l’hiver.

C’était pourtant un peu prévisible.

Cacher ce porc que je ne saurais voir...

Dix truies, ce n’est pas beaucoup, mais dans l’esprit de bien des Québécois, le porc, ça pue. On veut bien du cochon dans notre assiette, mais pas dans notre arrière-cour.

Des employés de l'usine Olymel de Yamachiche découpent des pièces de porc. (archives) Photo : Radio-Canada

Le porc a soulevé bien des passions au début des années 2000 alors que se multipliaient les mégaporcheries et l’épandage de lisier.

La production de porc au Québec est une importante industrie, basée sur l’exportation.

Les réglementations qui l'encadrent sont multiples.

Le Québec compte 1755 fermes porcines.

Ces fermes élèvent chacune, en moyenne, plus de 4000 animaux par an.

Il s’abat environ 20 000 porcs par jour dans la province. Sources : Éleveurs de porcs du Québec.

L’élevage porcin, rappelle Olivier Banville, directeur de l’urbanisme de la MRC de la Matanie, est la seule production animale encadrée spécifiquement par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. C’est là qu’un petit projet biologique sur fumier solide peut être pris dans un encadrement peut-être plus adapté à quelque chose d’industriel , commente M. Banville.

L’agricultrice, Danielle Côté, est bien placée pour comprendre les dédales par lesquels passent les Gauthier frère et sœur.

Ancienne propriétaire d’une ferme laitière, elle a voulu transformer sa ferme pour produire du porc biologique à petite échelle. Je n’ai eu aucun problème avec l’environnement , commente Mme Côté.

Ses difficultés ont été locales. Les démarches avec la MRC ont pris trois ans avant d’aboutir. J’ai eu une assemblée publique comme si c’était un élevage de 1200 porcs raconte celle qui n’a jamais produit plus que 150 porcs biologiques par année.

Une seule personne a finalement assisté à l’assemblée publique sur le projet de la famille Gauthier. Le producteur a personnellement rencontré le citoyen inquiet par les éventuelles odeurs.

Un porcelet Photo : Radio-Canada

Ces barrières, qui découragent, exaspèrent ou indignent, ont un coût. Des gens disent des fois que le bio, c’est cher, mais on a les volumes plus petits, c’est plus artisanal, ça coûte plus cher à produire parce que c’est beaucoup manuel et en plus, on est pris avec des normes comme celles-là , commente Mme Côté.

Une place pour la production locale

Jamais la viande de la Ferme des érables, bœuf ou porc, n’atterrit dans les comptoirs d’une épicerie. La viande est découpée et transformée dans la boucherie de la ferme sur la route Pierre-Gauthier, à Saint-Luc.

Les produits sont vendus directement à la ferme, au marché public et dans de petits commerces indépendants et quelques restaurants de la région.

À la Ferme des érables, le projet était d’abord de construire une nouvelle étable pour y loger les bovins.

La ferme élève une trentaine d'animaux par année. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Après plusieurs années d’efforts à développer un marché local, l’entreprise a atteint une certaine stabilité. On a de la demande, nos clients sont satisfaits, c’est ce qui nous pousse à améliorer notre qualité de vie et le confort des animaux , conclut le producteur.

Le nouveau bâtiment leur permettra d’augmenter leur troupeau à 80 vaches d’ici un an ou deux.

Les animaux conserveront leur accès à l’extérieur, mais ils disposeront d’un meilleur abri pour s’alimenter. Ils vont être plus souvent au sec, explique Martin Gauthier. On va être sur la paille. Ils vont être libres, mais on va être mieux organisés pour les intempéries, surtout pour l’automne et le printemps quand ça devient boueux.

L'intérieur de l'étable à la Ferme des érables. Photo : Radio-Canada

Libérée de ses occupants actuels, l’ancienne étable sera transformée en porcherie avec un élevage sur litière et une production de fumier solide. Comme les bovins, les cochons seront à l’intérieur, mais auront aussi accès à la cour extérieure. Ils vont pouvoir sortir et entrer comme bon leur semble , explique M. Gauthier.

La production porcine demeurera limitée. Au début, on n’aura pas une demande pour 250 porcs, ce sera progressif notre affaire. À mesure que l’on va développer le marché , précise Martin Gauthier.

La ferme vise aussi une production de cinq à six bouvillons par mois. Présentement, c’est une trentaine de bêtes par année.