Des idées de lecture pour les jeunes

Pax et le petit soldat (Nouvelle fenêtre)

Sara Pennypacker (Gallimard Jeunesse)

Maddie Maud (Nouvelle fenêtre)

Camille Bouchard (Québec Amérique)

Le sexy défi de Lou Lafleur (Nouvelle fenêtre)

Sarah Lalonde (Bayard)

1re Avenue (Nouvelle fenêtre)

Émilie Rivard (Espoir en canne)

« Émilie Rivard est une autrice prolifique dont l’œuvre s’adresse avec succès à tous les groupes d’âge. Cette fois, elle vise un public plus vieux, à la fin de l’adolescence. Elle propose une intrigue réaliste et prenante, dans ce qui est sans contredit son roman le plus personnel, et probablement le plus réussi. Elle met en scène une galerie de personnages attachants, et on a l’impression de les connaître tant elle parvient à les rendre vivants. On retrouve encore une fois l’humour d’Émilie Rivard, avec une touche plus mature et plus introspective, qui amène le récit à un autre niveau. Et quand on termine sa lecture, on a le sourire aux lèvres et une irrépressible envie de manger une grosse portion de pudding tout juste sorti du four! »

Pierre-Alexandre Bonin, Librairie Monet (Montréal)