Un quartier de Québec s'attaque au gaspillage alimentaire

Le projet, intitulé « Mange-Gardiens », doit permettre à ses participants de réduire, en un an, de 20 % leur gaspillage alimentaire. Les participants seront accompagnés pour les aider à atteindre cet objectif.

Il s’agira d’un accompagnement personnalisé et adapté à la réalité de chacun, évolutif et offert sur une base mensuelle, explique la chargée de projet Marianne Garnier. Des trucs et astuces de transformation, de cuisson et de conservation leur seront offerts pour faciliter la transition.

La directrice du Centre de recherche en aménagement et développement, Geneviève Cloutier, rappelle que le gaspillage n’est pas uniquement lié à la gestion des aliments, mais également aux habitudes et comportements de consommation.

Les citoyens de Saint-Sacrement ont jusqu’au 1erdécembre pour s’inscrire au projet. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Clé en main

Le projet est décrit comme étant open source puisque ses instigateurs prévoient produire un guide d’implantation pour inspirer d’autres municipalités à reproduire l’expérience.

L'initiative estimée à 160 000 $ est financée en grande partie par la Ville de Québec. Elle permettra aux résidents de Saint-Sacrement de profiter également d’activités gratuites, dont des conférences et d’ateliers vide-frigo.

Selon l'organisation Second Harvest, pas moins de 35,5 millions de tonnes métriques de nourriture sont jetées ou gaspillées chaque année au Canada. On estime qu’il s’agit de l'équivalent de 58 % de toute la nourriture produite au pays.

Les citoyens du quartier Saint-Sacrement ont jusqu’au 1er décembre pour s’inscrire au projet.

Avec les informations de Nicole Germain