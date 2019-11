Des vies brisées par le REM

C’est qu’à partir du 6 janvier, et ce, pour trois ans, le tunnel sous le mont Royal, qui permet un accès direct au centre-ville, sera fermé pour être adapté au REM.

Les 15 000 usagers de la ligne de train Deux-Montagnes-Montréal se sentent pris en otage.

Certains serrent les poings et se préparent à affronter le trafic, d’autres ont jeté l’éponge : ils changeront de vie. Témoignages.

Trajet quotidien : Deux-Montagnes - centre-ville

Temps de trajet actuel : 2 heures par jour au maximum

Temps de trajet estimé après le 6 janvier 2020 : 4 heures par jour au minimum

Karolyne Viau se bat corps et âme depuis de longs mois pour tenter de convaincre le gouvernement de repousser les travaux, le temps de trouver des solutions acceptables pour réduire les nuisances.

Cette mère chef de famille monoparentale, une semaine sur deux , sacrifie de nombreuses heures pour coordonner un comité d’usagers.

Et de son propre aveu, elle ne lâchera pas avant d’avoir tout essayé.

Lorsqu’elle a acheté sa maison, tout a été planifié en fonction du train : le travail, les écoles, les loisirs.

Aujourd’hui, tout tombe à plat.

Elle a pensé changer d’emploi ou déménager, mais aucune solution n’est satisfaisante. Pourquoi vendre maintenant alors que le prix de sa maison va grimper en flèche après les travaux?

En attendant, elle redoute les impacts sur sa famille. Son temps de présence à la maison va se réduire comme peau de chagrin. Les cours de théâtre de sa fille, par exemple, sont remis en cause, parce qu’ils commencent trop tôt… à 18 h.

Sa santé mentale et physique se dégrade semaine après semaine.

Karolyne Viau souffre d’anxiété et de douleurs aux bras et au dos.

Et elle n’est pas la seule. Son comité d'usagers reçoit de nombreux témoignages inquiétants.

On se sent floués et sacrifiés. Il y a vraiment de la détresse psychologique. Il y a des gens qui nous ont témoigné de la dépression, envie de suicide, parce qu'ils ne voient pas d'issue.

Trajet : Sainte-Dorothée - gare Centrale

Temps de trajet actuel : 1 h 30 par jour au maximum

Temps de trajet estimé après le 6 janvier 2020 : 3 heures par jour, l’hiver beaucoup plus

Dès les premiers mots, la vulnérabilité d’Iyad Khoury est palpable. Il était déjà fragilisé par le cancer de sa femme. Elle est épuisée par ses traitements de chimiothérapie.

Matins et soirs, M. Khoury doit donc s’occuper seul de leur fille de 11 ans. Une situation exigeante qui promet de devenir intenable.

Le stress lié à la perspective des travaux du REM a fait déborder le vase.

Il y a près de deux ans, il a emménagé dans un grand condo à Laval pour se rapprocher du train, bien loin de se douter des impacts du REM sur sa vie future.

Se sentant ensuite pris en tenailles, il a rapidement mis en vente son appartement pour s’installer sur l’île de Montréal afin de limiter le temps de transport.

Sans succès.

Parallèlement, il a tenté de convaincre son employeur, le CN, de lui permettre de faire du télétravail. Un long chemin semé d'embûches, parce qu’il occupe un poste syndiqué et que cette solution engendre des coûts supplémentaires, comme l'obtention d’un ordinateur portable.

Il y a quelques jours, il a appris avec un certain soulagement que son lieu de travail allait se rapprocher de son domicile. Mais le mal est fait : il reçoit un traitement pour détresse psychologique.

Il ne désespère pas d'arriver à vendre son appartement.

En attendant, il se rendra au travail en voiture.

Trajet : Deux-Montagnes - gare Centrale

Temps de trajet actuel : 2 h 40 par jour, au maximum

Temps de trajet estimé après le 6 janvier 2020 : au moins 2 heures le matin et sans doute plus le soir

À cause du REM, Sylvie Papineau a sacrifié ses revenus financiers pour une meilleure qualité de vie.

Elle fait partie des quelque 2000 employés d’Hydro-Québec qui subissent les répercussions des travaux.

Pour protéger sa santé , elle a accepté un nouveau poste avec le même employeur, à Laval.

Elle perd au passage 12 000 $ de salaire annuel et de nombreux avantages.

Dans sa nouvelle routine, elle utilise quotidiennement sa voiture.

Son vieux citron devra être remplacé ce qui occasionnera des dépenses supplémentaires imprévues.

Un autre élément qui a rendu sa décision difficile.

Il y a quelques années, elle s’est installée à Deux-Montagnes justement pour réduire son temps de transport.

À l’époque, elle devait multiplier les transferts pour se rendre au centre-ville. Le train de banlieue lui offrait alors une ligne directe.

Nos journées sont déjà métro-boulot-dodo, je ne voulais pas en rajouter davantage , explique-t-elle.

Actuellement, elle marche jusqu’au train et elle est ensuite à quelques pas de son bureau.

En janvier, les choses auraient été beaucoup plus difficiles : la marche, puis le train, le bus, la ligne orange et enfin la ligne verte du métro.

Une situation qu’elle ne voulait absolument pas revivre.

On a sacrifié des humains au prix d’un projet politique, on se sent abandonnés, délaissés. Tout cela aura des conséquences pour la famille des usagers et pour leurs collègues.

Sylvie Papineau