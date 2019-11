Michael Sabia quittera la Caisse de dépôt un an plus tôt que prévu

Dans un communiqué transmis mardi midi, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a fait savoir que son président et chef de la direction, Michael Sabia, quittera son poste au début de février 2020, soit un peu plus d'un an plus tôt que prévu.

Son mandat ayant été renouvelé en 2017, il devait en théorie se terminer le 31 mars 2021.

Le dirigeant de la Caisse, qui n'était pas disponible pour accorder des entrevues, a souligné que son passage à la tête de l'institution aura été le plus grand privilège de sa carrière.

La Caisse et ses équipes n'ont jamais été aussi solides, en position de force pour saisir les meilleures opportunités. C'est donc le temps pour moi de passer à mon prochain défi. Michael Sabia, PDG de la CDPQ

M. Sabia se joindra à l'Université de Toronto, à titre de dirigeant de la Munk School of Global Affairs and Public Policy. Son entrée en fonction aura lieu sitôt son mandat terminé à la CDPQ.

Son départ coïncidera avec la publication des résultats annuels de la Caisse de dépôt, qui sont toujours rendus publics à cette période de l'année. En février dernier, elle avait annoncé un rendement de 4,2 % pour l'exercice financier de 2018.

À Québec, le premier ministre François Legault n'avait que des éloges pour Michael Sabia.

François Legault salue son passage à la Caisse

Je lui ai parlé ce matin et je l’ai remercié. Je le remercie pour le travail qu’il a fait. On a eu de bons rendements à la Caisse de dépôt pendant qu’il était là , a rappelé le premier ministre.

C’était un excellent gestionnaire. C’est un gros travaillant et un homme brillant. François Legault, premier ministre du Québec

Selon M. Legault, Michael Sabia quitte en très bon termes avec le gouvernement. Il m’a offert d’ailleurs son aide pour des mandats de toutes sortes… pour le REM, il va beaucoup regarder ce qui se passe avec les États-Unis, avec la Chine donc on va pouvoir collaborer.

Les relations étaient excellentes, moi j’aimais bien travailler avec M. Sabia. Il était toujours très respectueux du rôle du ministre des Finances. De plus, lorsque nous sommes à Montréal, nos bureaux sont côtes à côtes, on a beaucoup d’échanges en personne , a témoigné pour sa part le ministre des Finances, Eric Girard, qui a précisé que le processus pour trouver son successeur serait accéléré étant son départ avant terme.

Un remplaçant sous peu

Le président du conseil d'administration, Robert Tessier, a fait savoir qu'un processus de sélection avait déjà été mis de l'avant pour dénicher la personne qui succédera à Michael Sabia. Les services d'une firme internationale, dont le nom n'a pas été précisé, ont été retenus par la Caisse.

M. Tessier a précisé que le processus sera terminé de façon à ce que le gouvernement du Québec soit en mesure d'approuver la nomination au début de l'année 2020 afin d'assurer une transition ordonnée .

Le président du conseil d'administration de la CDPQ, Robert Tessier. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Michael Sabia s'est joint à la CDPQ en pleine crise financière. Ses pertes, en 2008, avaient atteint 40 milliards de dollars.

Sous la gouverne de ce dernier, la Caisse a enregistré des rendements de 9,9 % sur 10 ans pour ses déposants, alors que la taille de son actif a presque triplé, pour atteindre 326,7 milliards de dollars.