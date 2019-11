Corps dans un camion frigorifique : une entreprise de pompes funèbres poursuivie

En septembre, un journaliste de CBC a filmé un employé d’une entreprise de pompes funèbres extirpant un corps d’un camion frigorifique. Ce véhicule avait été loué par le Bureau de la médecin légiste de l’Alberta pour entreposer des corps, faute de place dans ses locaux à Edmonton.

Parmi les 17 corps figurait celui de Bryce Sather. Son frère aîné, Raymond Pizzey, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a décidé d’attaquer en justice l’entreprise de pompes funèbres McInnis & Holloway, de Calgary, chargée de s’occuper du corps.

M. Pizzey a déposé une poursuite au tribunal d’Edmonton la semaine dernière. Il affirme que le manque de respect envers le corps de son frère lui a causé une grande détresse émotionnelle . Il réclame 50 000 $.

Des corps déchargés en plein jour d'un semi-remorque frigorifique de location à Edmonton

M.Pizzey explique que, depuis qu'il a vu la vidéo, il a des problèmes de sommeil, a dû commencer à voir un thérapeute et se faire prescrire des médicaments.

Dans son action en justice, M. Pizzey raconte également qu’il a perdu son emploi avoir s’être absenté plusieurs jours en raison de son état.

La poursuite stipule que l’entreprise de pompes funèbres n'a pas respecté les directives du Bureau de la médecin légiste qui demandent que les corps soient respectés avec la plus grande dignité et le plus grand respect .

Aucune des allégations n’a été examinée par le tribunal, et l’entreprise n’a pas déposé de défense.

En octobre, le directeur des opérations de McInnis & Holloway, Jeff Hagel, a déclaré que, après avoir vu la vidéo, il avait demandé au Bureau de la médecin légiste d’examiner à nouveau le corps de Bryce Sather afin de savoir s’il avait été endommagé.

Même si aucun dommage n’avait été trouvé, M. Hagel et la médecin légiste en chef de l'Alberta, Elizabeth Brooks-Lim, avaient décidé d’avertir la famille.

Enquête en cours

Après la diffusion de la vidéo, le ministère de la Justice de l’Alberta a ouvert une enquête, le Bureau de la médecin légiste relevant de sa responsabilité. Le Ministère a toutefois refusé de préciser quand cette enquête serait terminée et n’a pas confirmé si ses conclusions seraient rendues publiques.

Le porte-parole du Ministère, Dan Laville, a déclaré que l’enquête avait pour objectif d'établir les faits autour de cet incident de façon à ce qu’une telle chose ne se reproduise pas .

Mais selon CBC, le ministère de la Justice a ouvert une autre enquête pour essayer de découvrir l'identité du lanceur d’alerte qui a averti que des corps étaient entreposés dans un camion.

Cette seconde enquête chercherait aussi à déterminer qui a révélé un échange de courriels internes dans lequel un employé émettait des réserves quant à l’entreposage des corps dans un semi-remorque, se demandant comment cela pourrait être perçu par les familles.

Ces courriels révèlent que Mme Brooks-Lim a rejeté ces réserves. Elle y écrit que le camion est propre et que les familles n’ont pas besoin d’être mises au courant de la situation.

« L'enquête du Ministère devrait surtout chercher à comprendre comment il a été possible de traiter avec si peu de dignité les corps de mon frère et des autres personnes », estime M. Pizzey Il a aussi demandé à ce que les conclusions soient rendues publiques.

Avec les informations de CBC