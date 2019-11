Les retrouvailles, d'Olyvier Leroux-Picard, finaliste du Prix de poésie 2019

Les opinions exprimées par les autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

Les retrouvailles

Vous êtes peu nombreux et peu nombreuses; je suis souvent à vos côtés. Je vois vos angoisses se cacher dans le manque de lumière et vos peaux se coller à toutes les saisons. Vos rires n’ont pas d’âge; vos blessures, quelques siècles de pères sortis, de mères rentrées.

Vos blessures n’ont que quelques secondes

pour se taire.

Parfois je suis la foule qui vous encourage; j’ai une voix pour chacune de vos fatigues, une maison à chacun de vos retours.

Secrètement, j’anticipe sans cesse le moment où je vais vous perdre de vue.

La fenêtre est courte pour dire

et le temps interminable

à vous aimer.

Je vous écris pour que vous m’apparaissiez plus clairement

quand vous n’êtes pas là

quand vous êtes à côté

de votre feu

je colle aux allusions que fait l’ombre

à propos de vous.

Je vous entends souffler sur vos journées

quelques fois par jour

j’ai hâte avec vous, ici, maintenant

les masques se reconnaissent mieux que les visages

l’air s’épaissit de bulles

expirées sous les draps, la nuit

sous l’eau, le jour

je n’entends pas seulement des bronches

se vider de leurs aspirations

j’entends la plus simple expression de la hâte

prêter une orbite au sang

un muscle aux caprices

une enfance à l’adulte

j’ai hâte avec vous.

Je ne sais pas combien de regards vous occupent

les yeux fermés

combien de fois vous avez tenu

votre image comme une promesse trop longue

pour vos nerfs, une pose trop rigide

pour vos éclaircies.

J’aimerais être une personne avec qui vous n’avez pas honte, une fête d’où l’on ressort démêlé, un champ où crier n’est pas qu’une conséquence

aucun autre animal ne fait le mort pendant des mois

parmi les siens

je vous entends parfois

partir

c’est mince entre nous, vous savez

mince comme un texte

dense comme un tabou à fendre

avec le ciel renversé des poumons

et la mer qu’on devine au loin.

Nous savons rarement quand ça commence

quand ça finit

vous marchez droit, un ballon de fête accroché

à la ceinture, la tête moulée dans un océan

la mâchoire musclée d’avoir retenu trop de répliques

la peau épaisse, verrouillée

vous attendez un spasme qui adonnerait

qui crèverait la honte;

son sac étouffant.

En attendant nous faisons la fête

trouvons toutes les raisons de la faire

et de l’oublier

les corps ondulent dans l’alcool

l’individu dans la foule

maintenant dans maintenant

flash après flash

les corps enflent, s’embrassent et s’estompent

dans le maintien crevant d’un éclat;

quelques fissures

assez poudrées pour plaire

avant d’apparaître.

Le circuit de nos frissons

anticipe la fin du monde; le début d’un show

posé sur la peau par des lèvres

dopées de soifs

vous n’êtes pas seuls à ne plus savoir

si vos yeux sont ouverts

mais vos muscles, sous d’autres mains

vos murs cèdent :

une clarté se propage

sans trouver son perchoir.

Ça ne paraît pas toujours

aucun parachute ne s’est ouvert

l’autre fois, aucun cri

n’a été entendu

nous avons bien appris

à mépriser la douleur pour avancer

à feindre d’en jouir

pour mieux nous taire

ce n’est pas nouveau

ce n’est pas fini :

quelqu’un m’a dit

que le silence craque quand il s’étend trop

entre des dents serrées.

Nous manquons souvent d’air pour finir nos phrases

et les commencer

entre le travail

et le travail;

la course et la falaise;

le projet et la fuite;

une soif, quelque part

entre le cœur et les côtes

nos corps répondent, les yeux fermés

prêts à tout reprendre.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles (fictions) et poèmes inédits soumis au concours.

Vous aussi, vous écrivez? Participez à nos prix de création!