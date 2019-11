Québec met sur pied un comité pour aider l’industrie de l’aluminium

De passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a fait cette annonce au terme de rencontres avec des représentants de l’industrie et des syndicats. Ces réunions surviennent un mois après que Rio Tinto ait annoncé le report de deux projets importants dans la région.

L’objectif du processus de consultation est d’assurer plus d’accès aux procédés technologiques, de restreindre la croissance des coûts de production et de diminuer les coûts d’investissements pour les nouveaux projets.

À la sortie de la réunion, le président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), Alain Gagnon, a affirmé être satisfait, même s’il n’a pas obtenu d’engagement précis pour la relance du projet AP60.

On a des stratégies élaborées et on va prendre tous les chemins qui peuvent nous mener à faire atterrir les projets.

Alain Gagnon, président du SNEAA