L'entreprise américaine a déposé une plainte contre Lucas Johnston devant la Cour supérieure du Québec à la fin du mois d'octobre, alléguant qu'il est responsable de la publication d'informations hautement confidentielles qui relèvent du secret commercial.

Le document indique que M. Johnston aurait pris une capture d'écran d'une nouvelle carte de Fortnite le 30 août dernier, quand il vérifiait le bon fonctionnement de certaines modalités du jeu pour le compte de Keywords Studios, qui offre des services d'assurance qualité.

Deux semaines plus tard, soit plus d'un mois avant la sortie de la nouvelle version de Fortnite, prévue le 15 octobre, une image de la carte s'est retrouvée sur un forum officiel des utilisateurs et utilisatrices de Fortnite Competitions.

Surprise gâchée

Epic Games International affirme que cette fuite a terni sa réputation, a gâché l'effet de surprise escompté pour la mise en marché, en plus de permettre à ses concurrents d'avoir une longueur d'avance en étant mis au courant de [sa] stratégie de développement .

Selon les allégations, une enquête interne menée par Keywords Studios a retracé les origines de la fuite jusqu'à M. Johnston, qui aurait été filmé par une caméra de surveillance en train de prendre la capture d'écran.

L'utilisateur ayant dévoilé l'image de la carte sur le forum publie sous le pseudonyme de Chaad4 et compte trois amis en commun avec un utilisateur nommé FloocasJ, dont le compte est lié au courrier électronique de M. Johnston.

85 000 $ réclamés

L'enquête a donc conclu que M. Johnston avait partagé la capture d'écran avec ses partenaires de jeu. Il a été congédié le 13 septembre, soit le lendemain de la fuite sur le forum.

Selon les documents judiciaires, M. Johnston aurait admis avoir fait la capture d'écran et se l'être envoyée à son propre courriel, mais il dit ignorer comment elle s'est retrouvée en ligne.

Les appels et un courriel, transmis à M. Johnston grâce aux coordonnées inscrites dans les documents de la cour, sont restés sans réponse et La Presse canadienne n'a pas été en mesure de vérifier s'il est représenté par un avocat.

Epic Games International lui réclame des dommages-intérêts non spécifiés d'au moins 85 000 $.

Dissuader le personnel de faire fuiter des informations

Un porte-parole de l'entreprise a confirmé qu'il s'agit de la troisième fois que la société intente une action en justice contre des membres de son personnel dans des circonstances similaires. Les deux autres cas étaient aux États-Unis.

Michael Shortt, avocat montréalais du cabinet Fasken, croit que l'entreprise veut envoyer un message à son personnel.

S'ils ont subi de sérieuses pertes commerciales à une échelle mondiale, le défendeur n'aura pas les actifs nécessaires pour les rembourser , fait valoir le spécialiste des questions de propriété intellectuelle dans le domaine des jeux vidéo.

La raison est probablement qu'[Epic Games International] veut envoyer un message à toutes les personnes avec qui [elle] travaille, comme quoi les gens à l'origine de fuites en subiront les conséquences légales. Michael Shortt, avocat

Le jeu interactif multijoueur Fortnite est devenu un phénomène mondial, avec plus de 250 millions de téléchargements à ce jour, toujours selon le document de la cour.