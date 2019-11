Un partisan des Bombers espère pouvoir mettre fin à un pari vieux de 18 ans

Si les Bombers ne gagnent pas, ce n’est pas grave. Ça fait presque 20 ans que je vis comme ça, je peux continuer. Pour le bien de l’équipe et des partisans, j’aimerais les voir gagner. Chris Matthew, partisan des Blue Bombers de Winnipeg

En novembre 2001, M. Matthew a fait un pari alors qu’il était certain que son équipe gagnerait la Coupe Grey. Les Bombers s’étaient plutôt inclinés contre les Stampeders, ce qui a forcé le supporteur à ne porter qu'un pantalon court.

Le seul moment où Chris Matthew revêt un pantalon, c'est lorsqu’il doit se rendre à des funérailles et que la famille en deuil n’est pas au courant de son pari. Si elle au courant au sujet du pantalon court, je le porte aux funérailles , précise-t-il.

M. Matthew aimerait voir ses Bombers soulever la coupe, mais il ne veut pas s’emballer pour le moment. Ils m’ont déçu trop souvent , dit-il.

Après tant d'années, sa femme, Darla, ne se soucie plus de l’habillement de son mari.

Il est comme ça. Je sais que, peu importe le résultat, il est bien avec son pantalon court. Il se plaint, mais je pense qu’il aime l’attention, dit Mme Matthew. On fait des marches quand il fait froid. J’ai un manteau et lui porte son pantalon court. Les gens nous regardent et je leur dis qu’il est idiot.

Les Blue Bombers n’ont pas mis la main sur la Coupe Grey depuis 1990. Avant de pouvoir disputer le match ultime, le 24 novembre prochain, l’équipe devra d’abord vaincre les Roughriders de la Saskatchewan en finale de l’Ouest, le 17 novembre.

Avec les informations d'Eleanor Coopsammy