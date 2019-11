Le cénotaphe de Toronto vandalisé au lendemain du jour du Souvenir

« Ye broke faith » est écrit à la peinture sur l'avant du monument commémoratif et « with us » sur l'arrière.

L'arrière du cénotaphe a aussi été vandalisé. Photo : Radio-Canada / Nick Boisvert/CBC

La Police de Toronto a été appelée vers 7 h mardi matin et les agents se sont rendus sur place, devant l'ancien hôtel de ville de Toronto au coin des rues Bay et Queen Ouest, pour enquêter.

Si on ignore qui a vandalisé le cénotaphe, il semble que le message fasse référence au fameux poème de John McRae, In Flanders Fields (Au champ d'honneur).

If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields , dit le poème, que le Musée canadien de la guerre traduit par : Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur .

Lundi, une cérémonie du jour du Souvenir a eu lieu à cet endroit en présence du maire de Toronto, John Tory.