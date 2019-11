La dysphorie des lièvres empaillés, de Sébastien Émond, finaliste du Prix de poésie 2019

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

La dysphorie des lièvres empaillés

Cauchemars de marâtres, encore hier. Le beurre de ta mémoire émaciée sur un toast ranci, mais tu t’obstines, tu commémores le raclement des fourchettes, le métal sidéré de cette fatigue de toujours échappée au sol et le soupir de maman. Tu crains d’être punie pour tes villages d’écho (tes perversions), tu demandes pardon les doigts croisés – c’est une feinte.

Un jour, on t’a déclarée cliniquement folle, délire boosté d’hormones, de chirurgies sitôt accusées de violer l’éthique médicale, mais dans l’interstice de la violence, tu n’es pas intacte : tu ne pourras plus te taire désormais, pas plus que tu ne pourras empêcher les chutes de métal en fusion sur tes carnavals de dystopie queer et d’animaux fabuleux.

le soir venu

tu te soulèves alors

à l’abri des regards, des jambes illisibles

des paysages androgynes défilant sous les tables endormies

tu trouves refuge dans les glaces limitrophes

d’un vieux conte boréal

(quelque chose à propos d’une enfant qui meurt doucement

la langue collée

sur une rampe de métal)

***

tu oublies dès lors

ton corps diffracté

n’as plus besoin d’yeux ni de peau

car tu entends le silence se gorger d’alcool

quelque part sur Saint-Joseph

tu te liquéfies à jamais

dans ta dysphorie cadavérique –

même fœtale tu gardes pourtant l’asphyxie

des sexes en bataille

et des maisons de poupées

c’est toute la tristesse des enfants

que tu revendiques en secret

***

avant que la douleur ne reprenne

dans ton destin de corps

tu deviens Mary

pour la toute première fois

Mary-Printemps-Rose

Mary-Underground

Mary-Barbare

tu deviens Mary-Crevée-Paumée-Reine-du-Bal

Mary-Euphorique-Mégère-au-Foyer

Mary-Tourmente

Mary-Mamie-Rebelle

Mary-Butch-Ruinée

(Le docteur énumère les organes de l’enfant qui prendra place dans ton corps sanglant, celle-là même qui s’agite, la langue collée sur la rampe de métal.)

***

Tu es un lièvre empaillé, Mary princesse de pierres polies, et tu ne cours plus. Tu dialogues avec le vide replié sur toi comme un gant. Tu ne respires plus, on t’a saisie dans l’élan, on n’a pas essuyé les ravages sur ta fourrure, on a déroulé la banderole, on a fait le strip-tease de tes entrailles bleues comme pour dire, bienvenue, allez venez, qu’on

te regarde aller

te regarde t’en aller

spectacle exponentiel

paillettes de lumière

***

naufragée de ton corps

tu portes maintenant la solitude

de celle qui va

métamorphosée

en quelque chose d’absolu

Tu es un lièvre empaillé qu’on appelait jadis garçon comme une vieille rumeur de meurtre et rien ne t’apaise plus, tu aspires aux portes et aux fenêtres mais te voici errant dans les gymnases vides de ton crâne diluvien, tu es un lièvre humide et humilié déferlant le long de nos plages blanches, tu écartes les parois de ta personne annexe, de ton cyclone, de ta honte, de ces tripes que tu portes aux bords des lèvres, tu es un lièvre de béton silencieux comme l’enfance et la forêt qu’on tripote de la tête aux pieds, tu as maintenant des chenilles savantes qui poussent un peu partout, des monstres dans le relief de ton pelage saisi dans l’élan.

où étais-tu avant de naître

où es-tu maintenant

le cœur offert

sous ta chemise ouverte

on sait où iront le foie les poumons la cornée

mais quelqu’un a-t-il déjà pensé

au cœur de Mary

toute nue

les bras en croix

quelqu’un a-t-il déjà pensé

recoudre

la dépouille de Mary

enfin lui décoller la langue

de la rampe de métal

