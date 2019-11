Une chercheuse du Nord de l’Ontario en mission en Antarctique

Tammy Eger est professeure titulaire des sciences de l’activité physique et titulaire d’une Chaire de recherche au Centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail.

La spécialiste de l’ergonomie a mis plusieurs mois à se préparer pour l’expédition de trois semaines en Antarctique.

Le programme Homeward Bound unit chaque année une centaine de femmes dirigeantes issues des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine, des domaines souvent regroupés sous l’appellation STIMMScience, technologie, ingénierie, mathématiques, médecine .

Mme Eger se considère « extrêmement chanceuse » d’avoir été choisie pour ce périple en terrains hostiles, peut-on lire dans un communiqué de l’Université Laurentienne.

Je suis en effet enthousiaste, touchée, curieuse et grandement inspirée. Je sais que l’expérience nous changera et je me réjouis à la perspective de voir l’incidence qu’aura ma cohorte sur le monde entier.

Tammy Eger