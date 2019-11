La Ville de Sept-Îles fermera le bout de la rue des Campeurs

En raison d'un risque accru d'érosion et de submersion, la Ville de Sept-Îles fermera une partie de la rue des Campeurs dans le secteur de Val-Marguerite.

Le conseil municipal de Sept-Îles a statué en faveur de la fermeture du bout de la route des Campeurs le 11 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle Plamondon

La Municipalité espère pouvoir acquérir de gré à gré les cinq propriétés situées entre les numéros 165 et 181 de la rue des campeurs. La Ville n'exclut cependant pas la possibilité de procéder à des expropriations. Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, pense que de continuer à investir pour entretenir le bout de la rue des Campeurs est une perte d’argent.

C’est tirer de l’argent dans le fleuve parce qu’un jour le fleuve va revenir le chercher et ce ne sera pas si lointain à mon avis. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

On est pu juste dans l’érosion. On est dans la submersion. Alors, on prend des moyens aujourd’hui, en amont, pour éviter des dépenses en aval , explique le maire.

La reconstruction de ce secteur, qui avait été fortement touché par une tempête hivernale le 30 décembre 2016 est estimée par la Ville à 1,5 million de dollars.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle