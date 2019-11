Une ferme rasée par les flammes à Saint-Vianney

Les pompiers sont arrivés sur place vers 23 h 30.

Il n’y a eu aucun blessé, mais une soixantaine de vaches ont péri selon le directeur du Service incendie de la MRC de la Matapédia, Ghislain Paradis.

Il estime les dommages à plus d’un demi-million de dollars.

Il est encore trop tôt pour connaître la cause de l’incendie. Selon lui, tout indique que le brasier est d’origine accidentelle.

À notre arrivée, la ferme était en embrasement généralisé. À partir de ce constat, on a protégé les bâtiments autour. On a installé des lances pour protéger [...] un hangar à l’arrière et une maison.

M. Paradis ajoute que 25 pompiers de la Matapédia et de la Matanie sont intervenus. Ils ont quitté les lieux vers 5 h mardi.