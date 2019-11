Première bordée de neige : le Bas-Saint-Laurent pourrait recevoir de 20 à 40 cm de neige

On prévoit un total de 20 à 40 centimètres de neige d'ici mercredi après-midi. La neige sera accompagnée de vents forts, ce qui réduira la visibilité. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.

Un avertissement d’onde de tempête s’ajoute pour Rimouski, le Bic et Mont-Joli. On prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte entre midi et 16 h.

Pour le moment, les conditions routières sont bonnes.

Les écoles sont fermées dans les commissions scolaires de l'Estuaire et du Fleuve-et-des-Lacs. Pour le moment, seules quelques écoles sont fermées dans Kamouraska-Rivière-du-Loup

Automobilistes surpris

Par ailleurs, l’annonce de cette première bordée de neige un peu prématurée a un peu surpris des automobilistes qui ne s’étaient pas préparés à recevoir de la neige aussi tôt.

Les services automobiles se retrouvent débordés de demandes pour la pose de pneus d’hiver.

Premiers décors hivernaux pour Rimouski Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Du côté des déneigeurs, on met les bouchées doubles. Au service de déneigement Pro Neige, par exemple, on indique que 300 demandes de propriétaires se sont ajoutées dans la journée de lundi.

Y’a beaucoup de retardataires qui appellent et c’est pas évident , estime le propriétaire, André Hins. Ils veulent tous être déneigés mais à la dernière minute, c’est quasiment impossible pour nous de baliser pour assurer le service.

De son côté, la ville de Rimouski, les équipes se préparent depuis le mois d'octobre. Cette année, le budget alloué au déneigement de la municipalité est de 5, 5 millions de dollars.

De 50 à 75 véhicules sont employés, allant de la chenillette au véhicule lourd.