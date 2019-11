Accidents et déneigement : lendemain de tempête dans le Grand Toronto

La PPO a recensé au moins 400 accidents au cours des 24 dernières heures, raconte l'agent Kerry Schmidt.

Ralentissez et laissez plus de distance entre votre véhicule et celui qui vous précède , conseille-t-il.

À Toronto, la Ville indique qu'elle est en train de procéder à une deuxième vague de déneigement des artères principales. Le nettoyage des rues secondaires doit commencer vers midi.

Le porte-parole municipal Brad Ross invite les résidents à la patience et leur demande de prévoir plus de temps qu'à l'habitude pour leurs déplacements.

Le Grand Toronto a reçu près de 15 cm de neige au cours des 24 dernières heures.

À l'aéroport Pearson, nombre de départs et d'arrivées sont annulés pour une deuxième journée consécutive, notamment à destination ou en provenance du Québec et du nord-est des États-Unis.

Bourrasques de neige

Des veilles et des avertissements de bourrasques de neige sont en vigueur dans plusieurs régions près de la baie Georgienne et du lac Huron et du Sud-Ouest de la province, y compris Barrie, London, Grey-Bruce et Sarnia.

Les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte , prévient Environnement Canada.

L'agence fédérale prévoit des accumulations supplémentaires de 10 à 45 cm d'ici mercredi matin, selon les secteurs.