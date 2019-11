Tempête sur la Côte-Nord : des écoles fermées

La première tempête hivernale de l’année touchera la Côte-Nord aujourd’hui. Certaines écoles, routes et traverses sont fermées ce matin.

Les écoles de la commission scolaire de l’Estuaire sont fermées aujourd’hui en raison de la tempête de neige qui s’abat sur la Côte-Nord. La Commission scolaire de l'Estuaire dessert les écoles situées de Tadoussac à Baie-Trinité.

La Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord demeure ouverte ce matin. La situation sera réévaluée vers 11 h. Les écoles de Rivière-au-Tonnerre à Natashquan sont donc ouvertes jusqu'à nouvel ordre.

Circulation et traverses annulées

Le tronçon de route de Tadoussac à Forestville est fermé aux véhicules lourds en raison des conditions météorologiques. De Colombier à Saint-Simon, la visibilité est réduite sur la route 138 selon Transports Québec.

Des avertissements d’onde de tempête sont en vigueur dans les villes de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de Port- Cartier. Des niveaux d’eau élevés ainsi que des déferlements de vagues frapperont la Côte.

Le Saaremaa qui assure la liaison entre Matane et Baie-Comeau et entre Matane et Godbout demeure à quai pour la journée.