Des cours suspendus pour la première tempête de la saison

Des écoles des commissions scolaires des Chic-Chocs et de René-Lévesque suspendent leurs cours en prévision de la tempête annoncée aujourd’hui.

Environnement Canada a émis des avertissements de tempête hivernale pour toute la Gaspésie.

Entre 20 et 40 centimètres de neige sont attendus d’ici à mercredi. La neige sera accompagnée de vents forts ce qui rendra la conduite difficile sur les routes gaspésiennes. Les rafales pourront atteindre 70 km/h à certains endroits, notamment sur la pointe de la Gaspésie.

Aussi, les secteurs de Matane, Percé, Forillon et Gaspé doivent faire face à un avertissement d’onde de tempête.

Cet avertissement est prévu mardi après-midi. Le niveau d’eau doit être plus élevé que la normale. Des vagues importantes doivent frapper les rives ce qui pourrait provoquer des dommages à certains endroits.

La Société des traversiers du Québec a annulé les traversées de la journée entre Matane et la Côte-Nord et aussi pour la traverse entre Cap-aux-Meules et l’île d’Entrée aux Îles-de-la-Madeleine.

Sur l’archipel, une trentaine de centimètres de neige sont attendus d’ici à mercredi.