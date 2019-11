Tempête hivernale : les commissions scolaires de l'Estrie ferment leurs écoles

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, la Commission scolaire Eastern Townships, la Commission scolaire des Hauts-Cantons, la Commission scolaire des Sommets et la Commission scolaire Val-des-Cerfs ont toutes annoncé la fermeture de leurs écoles primaires et secondaires pour la journée en raison de la tempête qui s'abat actuellement sur le Québec .

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke a décidé de suspendre pour la journée le transport scolaire et les cours de ses écoles primaires et secondaires ainsi que les cours de jour et de soir de l'école Le Goéland, du Centre Saint-Michel et du Centre 24-Juin.

À la Commission scolaire des Sommets, les cours seront suspendus pour la journée, pour tous les élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Les membres du personnel sont tenus de se présenter au travail. Les parents doivent contacter le service de garde de l'école pour voir si c'est ouvert.

Pour voir quels établissements sont fermés ou ouverts :https://ici.radio-canada.ca/operation-tempete/

Les écoles et tous les centres de la Commission scolaire Eastern Townships, y compris les services de garde, sont fermés.

Du côté de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, le transport scolaire est suspendu pour la journée. Les cours dans les écoles et centres de formation sont suspendus. Les services de garde sont néanmoins ouverts. Le personnel est tenu de se présenter au travail.

À la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, le transport est annulé et les cours sont suspendus pour toute la journée.

Le Séminaire de Sherbrooke est lui aussi fermé pour la journée.

Le Cégep de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke ouverts

Le Cégep de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke sont quant à eux ouverts.

La tempête laissera dans son sillage de 15 à 20 centimètres de neige en Estrie, en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.

D'après le Service de police de Sherbrooke, aucun accident n'est survenu sur les routes pour le moment, malgré une circulation qui reste difficile.

Les Sherbrookois auront beaucoup de neige à pelleter dans la journée. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette