Tempête hivernale : le transport scolaire annulé pour des écoles d'Ottawa et de l'est ontarien

Les importantes chutes de neige forcent l'annulation du transport scolaire à Ottawa et dans l'est ontarien mardi. Les écoles demeurent ouvertes.

Voici les consortiums de transport scolaire dont le service est annulé :

- Le Consortium de l'Est

- Le Student Transportation of Eastern Ontario (STEO) desserre notamment les écoles du Conseil scolaire Upper Canada et le Conseil scolaire de district catholique de l'est de l'Ontario

- Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa desserre des écoles à Ottawa, Carleton Place, Brockville, Merrickville, Kemptville, Marionville, Arnprior, et Prescott Russell

- Le Ottawa Student Transportation Authority qui desserre les écoles du Conseil scolaire du district d' Ottawa-Carleton (OCDSB ) et d'Ottawa Catholic School Board (OCSB).

Les écoles demeurent ouvertes.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) D'importantes accumulations de neige à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Nicole Chiasson

Par ailleurs, Environnement Canada a publié mardi matin une alerte de neige pour les secteurs de

Cornwall - Lancaster

Maxville - Alexandria

La neige parfois forte continuera de tomber tôt ce matin. Une quantité de neige supplémentaire de 2 cm est possible avant que la neige ne s'estompe progressivement en milieu de matinée. Les déplacements seront difficiles en raison de l'accumulation de neige à l'heure de pointe , indique sur son site Environnement Canada.

À Gatineau, les opérations de déneigement sont en place depuis la fin de la journée de lundi, selon le directeur des communications Ville de Gatineau, Jean Boileau.

Présentement, toutes les équipes s'apprêtent principalement à dégager les rues principales et collectrices compte tenu de l'heure de pointe qui est attendue ce matin , explique M. Boileau.

Le déneigement va se poursuivre aussi tout au long de la journée autant pour les rues principales collectrices et les rues locales de même que pour les trottoirs, principalement dans le centre-ville du secteur Hull , précise-t-il.

Avec les informations d'Antoine Trépanier