Une tempête qui complique l’heure de pointe

Les automobilistes et les camionneurs n'ont pas la partie facile, ce matin, en Ontario, au Québec et dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Environnement Canada a émis des avertissements de neige, de bourrasques de neige et de tempête hivernale dans plusieurs provinces, de l'Ontario à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'agence fédérale prévoit une accumulation de 15 à 20 centimètres de neige, mais ce total pourrait atteindre jusqu'à 40 centimètres dans certains secteurs comme le Bas-Saint-Laurent. De plus, dans l'est, des vents puissants s'ajouteront à la neige abondante, avec des rafales pouvant souffler à 70 km/h.

Des alertes d'onde de tempête, de pluie et de pluie verglaçante ont également été lancées pour certains secteurs de l'Est-du-Québec et la plupart des provinces atlantiques.

Plusieurs écoles ont été fermées au Nouveau-Brunswick et au Québec, notamment au sud du fleuve Saint-Laurent (Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent), dans Charlevoix, sur la Côte-Nord et en Gaspésie.

Sur l'île de Montréal, l'école Vanguard, le Centre d’intégration scolaire et l'École orale de Montréal pour les sourds, à Westmount, ont décidé de ne pas ouvrir leurs portes aujourd'hui.

Le transport scolaire a également été annulé dans le sud et dans l'est de l'Ontario, alors que le Grand Toronto s'est déjà en mis en mode déneigement.

Certains automobilistes ont eu besoin d'un petit coup de main pour pouvoir prendre la route, ce matin. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Selon le site web de Québec 511, le réseau autoroutier du sud du Québec est en grande partie enneigé ou partiellement couvert, ce qui peut rendre la chaussée glissante. En ce qui concerne la visibilité, elle va de bonne à passable, selon les endroits.

Comme c’est le cas tous les ans, la première bordée de neige cause bien des maux de tête aux automobilistes qui n’ont pas eu le temps de faire poser leurs pneus d’hiver. La nouvelle réglementation obligeant la pose des pneus d’hiver au plus tard le 1er décembre a compliqué les choses pour les garagistes.

Certains préféreront peut-être marcher plutôt que prendre leur voiture, aujourd'hui, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Aux aéroports internationaux de Montréal et Toronto, certains vols sont annulés ou retardés, notamment en provenance ou en partance des États-Unis.

Orléans Express a émis des « alertes météo » en ce qui concerne ses liaisons par autocar entre Rimouski et Gaspé. Un voyage mis sous alerte météo peut subir des retards, être interrompu en cours de route ou être annulé , prévient la compagnie sur son site web.

Les services de traversier entre Matane et Godbout, entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon et entre L'Isle-aux-Grues et Montmagny ont également été suspendus pour toute la journée en raison des conditions météorologiques.

Aux grands maux, les grands remèdes

À Montréal, l'administration Plante a sorti l'artillerie lourde, annonçant lundi qu'elle allait lancer sa première opération déneigement de l'hiver – la plus précoce en 36 ans.

Déterminée à ne pas se laisser prendre par surprise, la mairesse n'a pas lésiné sur les moyens pour affronter cette première chute de neige importante de l’année. Pas moins de 3000 employés et 2200 pièces de machinerie ont été déployés sur le territoire.

Les déneigeurs ont travaillé toute la nuit pour tasser la neige sur le bord du chemin [et] pour saler les rues en pente , assurait ce matin le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Maintenant, ce sont les équipes de jour qui prennent le relais, parce qu'il faut voir que tout est à recommencer.

La dernière opération de chargement aussi hâtive remonte au 19 novembre 1983, quand il était tombé plus de 69 centimètres de neige sur la métropole au cours du mois de novembre.

Les cyclistes auront la vie dure, aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Une grande partie des États-Unis est aussi frappée par le froid. Les deux tiers du pays vont connaître des records de température pour cette période de l'année. Quelque 55 millions de personnes sont touchées par des avertissements de neige ou de froid.

Les conditions routières s'annoncent difficiles dans les Prairies, le Midwest et dans la Nouvelle-Angleterre. Plus de 1200 vols ont été annulés à l'aéroport de Chicago seulement.