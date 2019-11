Il y a 80 ans, Norman Bethune mourait en Chine

Quand on me parle du Canada, c’est à Bethune que je pense en premier , lance d’un trait Li Yonghe. Il est l’un des résidents de Chengnanguan, un village agricole dans la province du Hebei, située dans le centre de la Chine.

C’est en traversant la rue principale, bordée de bâtiments défraîchis surmontés d’épis de maïs séchés sur de grands grillages, que l’on tombe sur un aménagement improbable dans cet environnement si pauvre : un grand portail blanc donne sur le cimetière des MartyrsJinchaji, très bien entretenu. Et encore, en ce matin de novembre, l’un des gardiens s’excuse des feuilles d’arbres qui traînent ici et là. Il y a eu beaucoup de vent hier, nous n’avons pas eu le temps de les ramasser, d’habitude c’est impeccable , assure-t-il.

Le mémorial de Norman Bethune occupe une place d’honneur, au bout de l’allée centrale, celle réservée aux personnages traités avec respect en Chine. Il faut franchir un autre portail pour voir de plus près une statue à son effigie ou, encore, un globe terrestre offert par le Parti communiste chinois qui vante l’esprit d’internationalisme du médecin canadien.

Le villageois Li Yonghe assure que c’est une réelle fierté d’avoir ce mémorial chez lui. Le Dr Bethune est un ami de la nation, il a exercé ici , précise-t-il.

Dans les montagnes environnantes, sur le front de la guerre sino-japonaise, Norman Bethune a dirigé des équipes médicales mobiles. Il était arrivé en Chine au début de 1938, fort de son expérience en chirurgie thoracique, de son expérience des champs de bataille acquise quelques années plus tôt durant la guerre civile en Espagne.

Ce médecin ontarien et membre du Parti communiste du Canada était motivé par son désir d’aider les troupes de Mao Zedong dans leur combat contre l’envahisseur japonais.

Un grand portrait immortalisant la rencontre entre les deux hommes trône dans un musée consacré au médecin canadien, à Shijiazhuang, le chef-lieu du Hebei . Ils auraient passé toute une nuit à discuter, au printemps 1938. Sur les murs, des phrases de Bethune illustrent la philosophie de ce militant pour une médecine sociale. Il soutenait notamment que les médecins devaient se rendre jusqu’aux patients, jusqu’aux soldats, et pas l’inverse.

Zhang Songqing s’anime quand elle parle de Norman Bethune. Chercheuse en chef du musée, elle raconte que le Canadien vivait comme les soldats qu’il soignait. Elle s’émeut quand elle pense qu’il avait tout laissé derrière lui, « une situation enviable dans la société et de bons revenus », pour servir dans des conditions difficiles.

Et elle ne cache pas son admiration quand elle explique ce qu'il a inventé pour adapter la pratique de la médecine aux conditions des champs de bataille. Par exemple, une table d’opération conçue pour être installée sur un cheval et qui pouvait aussi transporter des instruments.

« C’est la clinique ambulante du pont de Marco Polo », précise Zhang Songquing. Clin d’œil historique, car c'est sur ce pont – décrit avec émerveillement par l’explorateur italien – que s’est produit l’incident du 7 juillet 1937, entre les soldats japonais et chinois, qui a incité l’armée nippone à donner l’assaut. C’était le début de la guerre sino-japonaise.

Norman Bethune a notamment rédigé des manuels d’instruction et a formé des médecins et des infirmières. En tant que conseiller médical de la 8e armée terrestre de Mao, le Canadien ne s’est pas ménagé. Il a vieilli prématurément. Un de ses exploits retient particulièrement l’attention, comme le souligne la chercheuse Zhang Songqing.

Il a travaillé sans arrêt pendant plus de 70 heures, et il a ainsi sauvé plus de 100 blessés. Il a même fêté ses 49 ans sur le front. Il se qualifiait de vieux soldat et il était content d’avoir passé son anniversaire ainsi.

Zhang Songqing, chercheuse